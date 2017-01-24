СМИ: Блейк Шелтон сделает предложение Гвен Стефани на шоу «Голос»

Слухи о грядущей свадьбе Гвен Стефани и Блейка Шелтона с осени активно курсируют в СМИ, несмотря на то, что пара ни разу их не комментировала. Новые надежды на бракосочетание знаменитостей подарили на днях инсайдеры Radar Online: они выяснили, что Стефани и Шелтону предложили вернуться в жюри нового сезона шоу «Голос», притом на условиях куда более выгодных, чем у остальных судей. Источники утверждают, что пара обеспечивает проекту высокий рейтинг, ведь поклонники могут наблюдать за отношениями Блейка и Гвен на экране. Впрочем, просто видеть влюбленных вместе на шоу уже будет недостаточно для поддержания интереса публики, так что продюсеры готовят для зрителей сюрприз, и у Radar Online есть основания полагать, что это будет предложение руки и сердца в прямом эфире.