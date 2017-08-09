СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт приостановили бракоразводный процесс

Вот уже больше года весь мир обсуждает развод Анджелины Джоли и Брэда Питта. И, несмотря на эпопею, достойную сериала, источники, близкие к паре, сообщили новую информацию изданию US Weekly. На этот раз инсайдеры уверены, что актеры готовы к воссоединению. «Уже несколько месяцев их бракоразводный процесс стоит на одном месте, и никто не думает, что он вообще состоится», — сообщает американский ресурс.

По сообщениям источников, Анджелина после нескольких месяцев размышлений все-таки согласилась дать Питту второй шанс. А он, в свою очередь, избавился от алкогольной зависимости и пересмотрел свое отношение к Джоли и детям. «Анджелина все еще любит его», — добавляют инсайдеры.