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    09 августа 2017

    СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт приостановили бракоразводный процесс

    Американские таблоиды сообщают, что актеры все же передумали разводиться

    Вот уже больше года весь мир обсуждает развод Анджелины Джоли и Брэда Питта. И, несмотря на эпопею, достойную сериала, источники, близкие к паре, сообщили новую информацию изданию US Weekly. На этот раз инсайдеры уверены, что актеры готовы к воссоединению. «Уже несколько месяцев их бракоразводный процесс стоит на одном месте, и никто не думает, что он вообще состоится», — сообщает американский ресурс.

    Анджелина Джоли и Брэд Питт

    По сообщениям источников, Анджелина после нескольких месяцев размышлений все-таки согласилась дать Питту второй шанс. А он, в свою очередь, избавился от алкогольной зависимости и пересмотрел свое отношение к Джоли и детям. «Анджелина все еще любит его», — добавляют инсайдеры.

    Анджелина Джоли и Брэд Питт

    Что ж, учитывая последние интервью супругов, они оба жалеют, что все так произошло. Вполне возможно, что Питт и Джоли все еще могут сойтись.

    Анджелина Джоли и Брэд Питт

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