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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 июня 2017

Сколько стоит дошкольное образование Норд Уэст?

Ким Кардашьян отдала дочь в частный детский сад

На днях Норд Уэст исполнилось четыре года. В связи с этим звездные родители девочки решили заняться подготовкой к школе и запланировали отдать ее в центр дошкольного образования. Но, как известно, Канье Уэст считает, что у его детей должно быть все самое лучшие, поэтому рэпер остановился на частном детском саду, стоимость которого составляет 28 тысяч долларов в год. Само учебное заведение находится неподалеку от дома знаменитостей в Бель-Эйр и расположено на вершине холма, что, как сказано в проспекте, «делает его одним из самых безопасных и уединенных мест Лос-Анджелеса».

Директор самого центра рассказывает: «Ребенку недостаточно иметь звездных родителей, чтобы попасть к нам. Необходимо пройти ряд тестов, чтобы мы были уверены, что он сможет справиться с программой, которая нацелена на самопознание и развитие коммуникационных способностей дошкольников».

Ким Кардашьян и Норт Уэст

Ким Кардашьян и Норт Уэст

ФОТОGetty Images

Напомним, Ким Кардашьян решила начать развивать таланты своей дочери с малых лет. В частности, когда Норт исполнилось 2 года, звезда реалити-шоу наняла для нее преподавателя по фортепиано, личного фитнес-тренера, стилиста, а также записала девочку в балетную школу.

Канье и Норт Уэст

Канье и Норт Уэст

Ким Кардашьян и Норт Уэст

Ким Кардашьян и Норт Уэст

Ким Кардашьян, Канье и Норт Уэст

Ким Кардашьян, Канье и Норт Уэст

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