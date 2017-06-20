Сколько стоит дошкольное образование Норд Уэст?

На днях Норд Уэст исполнилось четыре года. В связи с этим звездные родители девочки решили заняться подготовкой к школе и запланировали отдать ее в центр дошкольного образования. Но, как известно, Канье Уэст считает, что у его детей должно быть все самое лучшие, поэтому рэпер остановился на частном детском саду, стоимость которого составляет 28 тысяч долларов в год. Само учебное заведение находится неподалеку от дома знаменитостей в Бель-Эйр и расположено на вершине холма, что, как сказано в проспекте, «делает его одним из самых безопасных и уединенных мест Лос-Анджелеса».

Директор самого центра рассказывает: «Ребенку недостаточно иметь звездных родителей, чтобы попасть к нам. Необходимо пройти ряд тестов, чтобы мы были уверены, что он сможет справиться с программой, которая нацелена на самопознание и развитие коммуникационных способностей дошкольников».