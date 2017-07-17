Сколько получат наследники Марка Цукерберга?

Напомним, в декабре 2015 года у пары родилась дочь Максима Чан. Несмотря на многомиллионные доходы, наследница Цукерберга получит лишь один процент от состояния своего отца, который, правда, теперь ей предстоит поделить со своей младшей сестрой или братом. По самым скромным расчетам сейчас состояние основателя Facebook оценивается в 66,7 миллиардов долларов и продолжает расти: «В прошлом месяце Марк за пять дней заработал более $3,5 миллиардов. Из этого расчета, даже если наследство будет составлять всего по полпроцента на ребенка, оно будет равняться $333 млн каждому», — отметил один из экономистов компании.