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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 января 2017

Скарлетт Йоханссон вышла с мужем в свет на фоне слухов о разводе

Сразу после появления сообщений о расставании актриса и ее супруг вместе посетили открытие выставки в Нью-Йорке

Вчера вечером в американских СМИ появилась новость о расставании голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон и французского журналиста Ромена Дориака. Поводом для слухов стало то, что звезду «Мстителей» уже несколько раз видели без обручального кольца, а также слова инсайдеров. Официально пара разрыв не подтверждала, а вечером 25 января Скарлетт и Ромен вместе пришли на открытие выставки An Uncanny Likeness в галерее Simon Lee Gallery в Нью-Йорке.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак на открытии выставки

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак на открытии выставки

Йоханссон и Дориак позировали фотографам в обнимку, однако на пальце актрисы было другое кольцо, не похожее на то, что подарил ей журналист на помолвку.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак
Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак

ФОТОGetty Images, Rex

Сообщения о разрыве пары еще могут оказаться правдивы: после развода Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак могли сохранить дружеские отношения, ведь их также связывает общий бизнес — осенью прошлого года они открыли в Париже магазин попкорна Yummy Pop.

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