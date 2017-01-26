Скарлетт Йоханссон вышла с мужем в свет на фоне слухов о разводе

Вчера вечером в американских СМИ появилась новость о расставании голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон и французского журналиста Ромена Дориака. Поводом для слухов стало то, что звезду «Мстителей» уже несколько раз видели без обручального кольца, а также слова инсайдеров. Официально пара разрыв не подтверждала, а вечером 25 января Скарлетт и Ромен вместе пришли на открытие выставки An Uncanny Likeness в галерее Simon Lee Gallery в Нью-Йорке.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак на открытии выставки

Йоханссон и Дориак позировали фотографам в обнимку, однако на пальце актрисы было другое кольцо, не похожее на то, что подарил ей журналист на помолвку.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак ФОТО Getty Images, Rex