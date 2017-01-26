Скарлетт Йоханссон развелась со вторым мужем

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По сообщениям СМИ, пара рассталась еще летом
Пока весь мир следил за скандальным разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта, другая голливудская звезда рассталась с замужним статусом без лишней шумихи. Речь о Скарлетт Йоханссон, которая, по сообщениям СМИ, расторгла свой второй брак с французским журналистом Роменом Дориаком.
По слухам, развод звезды «Вики Кристина Барселона» не стал неожиданностью для ее близких. «Я был уверен, что это произойдет, с начала их отношений. Ромен и Скарлетт никогда не казались мне крепкой парой. Они друг другу не ровня. Видеть их вместе всегда было немного странно», - делится с изданием People близкий к актрисе источник. Очевидно, сама Йоханссон до недавнего времени была уверена в прочности своего брака, заявляя в интервью, что ее переезд в Париж к мужу был лучшим решением в ее жизни и признаваясь, что она без ума от супруга. Тем не менее, на недавний «Марше женщин» 32-летняя звезда появилась уже без роскошного кольца в стиле ар-деко, подаренного Дориаком.
Напомним, что впервые о романе Йоханссон и Дориака стало известно в октябре 2012 года, когда папарацци поймали пару во время романтического обеда в Нью-Йорке. Роман развивался стремительно, и уже меньше, чем через год, актриса объявила о своей помолвке, а в 2014 тайно вышла замуж, вскоре после рождения дочери Роуз Дороти. Этот брак стал вторым для Скарлетт. Первое замужество звезды, за Райаном Рейнольдсом, продлилось с 2008 по 2010 год.
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