Скарлетт Йоханссон развелась со вторым мужем

По слухам, развод звезды «Вики Кристина Барселона» не стал неожиданностью для ее близких. «Я был уверен, что это произойдет, с начала их отношений. Ромен и Скарлетт никогда не казались мне крепкой парой. Они друг другу не ровня. Видеть их вместе всегда было немного странно», - делится с изданием People близкий к актрисе источник. Очевидно, сама Йоханссон до недавнего времени была уверена в прочности своего брака, заявляя в интервью, что ее переезд в Париж к мужу был лучшим решением в ее жизни и признаваясь, что она без ума от супруга. Тем не менее, на недавний «Марше женщин» 32-летняя звезда появилась уже без роскошного кольца в стиле ар-деко, подаренного Дориаком.