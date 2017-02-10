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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 февраля 2017

Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте материнства

Актриса призналась, что восхищается работающими мамами

Отвечая на вопросы журналистов на гала-ужине amfAR, Скарлетт Йоханссон рассказала, что одновременно воспитывать ребенка и заниматься собственной карьерой – непростая задача. «Здесь есть вечная проблема: когда ты много работаешь, то понимаешь, что не участвуешь в жизни своих детей и пропускаешь что-то очень важное, – говорит 32-летняя актриса, – то же происходит и когда ты постоянно находишься рядом с ребенком. Возникает чувство, что ты как будто избегаешь работы и не прикладываешь необходимых усилий. Те, кому удается балансировать в этом – восхищают меня».


Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте материнства

Напомним, у Скарлетт Йоханссон есть двухлетняя дочь Роуз. Отцом девочки является Ромен Дориак, французский журналист, с которым актриса состоит в браке. По разным слухам, пара находится на грани расставания.


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