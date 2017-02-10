Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте материнства

Отвечая на вопросы журналистов на гала-ужине amfAR, Скарлетт Йоханссон рассказала, что одновременно воспитывать ребенка и заниматься собственной карьерой – непростая задача. «Здесь есть вечная проблема: когда ты много работаешь, то понимаешь, что не участвуешь в жизни своих детей и пропускаешь что-то очень важное, – говорит 32-летняя актриса, – то же происходит и когда ты постоянно находишься рядом с ребенком. Возникает чувство, что ты как будто избегаешь работы и не прикладываешь необходимых усилий. Те, кому удается балансировать в этом – восхищают меня».