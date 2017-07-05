Скарлетт Йоханссон познакомилась с семьей своего бойфренда

Личная жизнь известной американской кинозвезды с каждым днем становится все запутанной. Совсем недавно, 20 мая, она познакомилась на одной из вечеринок с актером Колином Жостом, и молодые люди сразу же понравились друг другу. Журналисты начали наперебой писать о новых отношениях Скарлетт Йоханссон, которая совсем недавно развелась со своим мужем Романом Дориаком.



Однако буквально через несколько недель актриса была замечена в обществе другого мужчины, своего адвоката Кевина Йорна – с ним она гуляла по вечернему Нью-Йорку, держась за руки. В этот момент в СМИ стала появляться информация, что именно он – новый избранник актрисы.



Но Скарлетт Йоханссон решила окончательно запутать папарации. На днях журналисты узнали, что совсем недавно звезда отправилась знакомиться с семьей Колина Жоста: с его братом и невесткой. Как заявляют инсайдеры, актриса и Колин наслаждались обществом друг друга.

