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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 июня 2017

Скарлетт Йоханссон встречается со своим адвокатом

Актриса была замечена на свидании с 51-летним Кевином Йорном

Несмотря на то, что совсем недавно в сети появилась информация, что у Скарлетт Йоханссон роман с телеведущим Колином Жостом, на днях папарацци удалось сфотографировать 32-летнюю актрису на прогулке со своим адвокатом Кевином Йорном. По словам инсайдеров, сначала молодые люди отправились на романтический ужин в итальянский ресторан, а затем решили пройтись по вечернему Нью-Йорку. На снимках четко видно, что знаменитость и ее новоиспеченный возлюбленный держатся за руки.

Скарлетт Йоханссон и Кевин Йорн

Скарлетт Йоханссон и Кевин Йорн

Скарлетт Йоханссон и Кевин Йорн

Скарлетт Йоханссон и Кевин Йорн

К слову, Скарлетт знакома с Йорном уже не первый год, и именно он помогал актрисе подготовить бумаги о разводе с ее теперь уже бывшим супругом, журналистом Романом Дориаком.

Кроме того, стоит отметить, что Йоханссон младше своего нового бойфренда почти на 20 лет.


Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

ФОТОGetty Image, Legion-media.ru
Кевин Йорн

Кевин Йорн

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