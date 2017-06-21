Скарлетт Йоханссон встречается со своим адвокатом

Несмотря на то, что совсем недавно в сети появилась информация, что у Скарлетт Йоханссон роман с телеведущим Колином Жостом, на днях папарацци удалось сфотографировать 32-летнюю актрису на прогулке со своим адвокатом Кевином Йорном. По словам инсайдеров, сначала молодые люди отправились на романтический ужин в итальянский ресторан, а затем решили пройтись по вечернему Нью-Йорку. На снимках четко видно, что знаменитость и ее новоиспеченный возлюбленный держатся за руки.

К слову, Скарлетт знакома с Йорном уже не первый год, и именно он помогал актрисе подготовить бумаги о разводе с ее теперь уже бывшим супругом, журналистом Романом Дориаком.

Кроме того, стоит отметить, что Йоханссон младше своего нового бойфренда почти на 20 лет.