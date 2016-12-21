Синди Кроуфрорд: «Мне не удалось перехитрить время»

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Легендарная супермодель — о возрасте, счастье и красоте
В свои 50 лет Синди Кроуфорд выглядит просто потрясающе: легендарная супермодель 90-х и мама двоих взрослых детей по-прежнему может похвастаться безупречной фигурой. Однако и у нее есть армия интернет-хейтеров, которая то и дело норовит напомнить, что Синди уже не та, что в молодости.
«Мне не нужна чья-то посторонняя помощь в Instagram, чтобы понять, что сегодня я выгляжу уже не так роскошно, как 30 лет назад. Я прекрасно осведомлена об этом. Будучи публичным человеком, я понимаю, что должна постоянно работать над собой», — рассказывает в одном из недавних интервью Кроуфорд.
Супермодель также признается, что у нее нет цели обмануть время, поэтому все, о чем она мечтает, — выглядеть достойно в 50 лет. Синди не скрывает, что придерживается жесткой диеты и далеко не всегда может позволить себе съесть все, что заблагорассудится. Знаменитость не менее четырех раз в неделю занимается спортом, а также много времени уделяет уходу за кожей. Антивозрастные сыворотки и лифтинг-кремы модель дополняет регулярными посещениями кабинета косметолога, а вот от инъекций ботокса старается держаться подальше.
«Иногда я смотрю на мою дочь Кайю и вспоминаю, какой я была больше 30 лет назад. Я люблю свой возраст, и все, о чем я мечтаю, так это наслаждаться каждым прожитым днем, а не с ужасом подсчитывать в отражении количество прибавившихся морщин. Единственное, в чем я немного завидую дочери, — так это ее роскошные волосы. У меня были такие же в молодости, но с возрастом они стали гораздо более жесткими и непослушными. Но я не отчаиваюсь», — смеется Синди.
Синди Кроуфрорд и Кайа Гербер
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