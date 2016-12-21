Синди Кроуфрорд: «Мне не удалось перехитрить время»

В свои 50 лет Синди Кроуфорд выглядит просто потрясающе: легендарная супермодель 90-х и мама двоих взрослых детей по-прежнему может похвастаться безупречной фигурой. Однако и у нее есть армия интернет-хейтеров, которая то и дело норовит напомнить, что Синди уже не та , что в молодости.

«Мне не нужна чья-то посторонняя помощь в Instagram, чтобы понять, что сегодня я выгляжу уже не так роскошно, как 30 лет назад. Я прекрасно осведомлена об этом. Будучи публичным человеком, я понимаю, что должна постоянно работать над собой», — рассказывает в одном из недавних интервью Кроуфорд.

Супермодель также признается, что у нее нет цели обмануть время, поэтому все, о чем она мечтает, — выглядеть достойно в 50 лет. Синди не скрывает, что придерживается жесткой диеты и далеко не всегда может позволить себе съесть все, что заблагорассудится. Знаменитость не менее четырех раз в неделю занимается спортом, а также много времени уделяет уходу за кожей. Антивозрастные сыворотки и лифтинг-кремы модель дополняет регулярными посещениями кабинета косметолога, а вот от инъекций ботокса старается держаться подальше.