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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    15 августа 2017

    Синди Кроуфорд провела день с дочерью и ее бойфрендом

    Супермодель 90-х призналась, что обожает молодого человека Кайи Гербер

    Не так давно 15-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя начала встречаться со своим ровесником, начинающим музыкантом Трэвисом Джексоном. Видимо, отношения пары начали развиваться настолько стремительно, что девушка почти сразу познакомила бойфренда с родителями. Теперь Кайю и Трэвиса часто можно встретить в компании Синди. Так, вчера Кроуфорд отправилась с ними на прогулку по Малибу. Молодые люди держались за руку, а Синди сопровождала их по пути на шопинг.

    Синди Кроуфорд провела день с дочерью и ее бойфрендом фото [1]ФОТОLegion Media
    Синди Кроуфорд провела день с дочерью и ее бойфрендом фото [3]ФОТОLegion Media
    Синди Кроуфорд провела день с дочерью и ее бойфрендом фото [2]

    Похоже, Кроуфорд обожает избранника дочери и любит проводить время вместе с юными влюбленными.

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