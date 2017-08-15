Синди Кроуфорд провела день с дочерью и ее бойфрендом

Не так давно 15-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя начала встречаться со своим ровесником, начинающим музыкантом Трэвисом Джексоном. Видимо, отношения пары начали развиваться настолько стремительно, что девушка почти сразу познакомила бойфренда с родителями. Теперь Кайю и Трэвиса часто можно встретить в компании Синди. Так, вчера Кроуфорд отправилась с ними на прогулку по Малибу. Молодые люди держались за руку, а Синди сопровождала их по пути на шопинг.