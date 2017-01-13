Шестой месяц, не меньше: последние фото беременной Ирины Шейк

Несмотря на то, что Ирина предпочитает не делать акцент на своем положении, даже свободная одежда уже не скрывает ее заметно округлившиеся формы. Последние фото папарацци наглядно свидетельствуют о том, что Шейк находится как минимум на 6 месяце беременности, а предполагаемая дата родов — конец апреля/начало мая.