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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 января 2017

Шестой месяц, не меньше: последние фото беременной Ирины Шейк

Новые кадры папарацци

Новость о беременности русской супермодели Ирины Шейк, облетевшая СМИ несколько месяцев назад после выхода красавицы на парижском шоу Victoria's Secret, стала самой обсуждаемой в уходящем году. Отец ребенка, голливудский актер Брэдли Купер, незамедлительно сделал избраннице предложение, а сама она принялась выкладывать в инстраграм фото своего рациона — надо сказать, что с аппетитом у модели все в порядке. Блины с черной икрой, пицца и паста — в ожидании первенца Ирина решила не ограничивать себя ни в чем.

Несмотря на то, что Ирина предпочитает не делать акцент на своем положении, даже свободная одежда уже не скрывает ее заметно округлившиеся формы. Последние фото папарацци наглядно свидетельствуют о том, что Шейк находится как минимум на 6 месяце беременности, а предполагаемая дата родов — конец апреля/начало мая.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
Ирина Шейк

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