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    10 августа 2017

    Шэрон Стоун впервые за 25 лет показала свои пробы в «Основной инстинкт»

    Актриса поделилась редким роликом

    25 лет назад на экраны вышел эротический триллер Пола Верховена «Основной инстинкт», главные роли в котором исполнили Майкл Дуглас и Шэрон Стоун. Именно эта картина сделала актрису по-настоящему знаменитой. Роль роковой сексуальной писательницы, которая сводит с ума всех мужчин без исключения, закрепила за Стоун звание секс-символа Голливуда.

    Основной инстинкт
    Шэрон Стоун

    Шэрон всегда с теплотой вспоминает о работе над картиной, а сегодня актриса впервые поделилась эксклюзивным роликом с проб в триллер. 59-летняя Стоун выложила в свой Instagram сцену соблазнения героя Майкла Дугласа, правда, на видео его заменял режиссер. Подписчики актрисы остались в восторге — от 34-летней Шэрон, флиртующей с собеседником, невозможно оторвать взгляд. Недаром выбор режиссера и продюсера пал именно на Стоун — с ее энергетикой трудно соперничать.

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