Шэрон Стоун впервые за 25 лет показала свои пробы в «Основной инстинкт»

25 лет назад на экраны вышел эротический триллер Пола Верховена «Основной инстинкт» , главные роли в котором исполнили Майкл Дуглас и Шэрон Стоун . Именно эта картина сделала актрису по-настоящему знаменитой. Роль роковой сексуальной писательницы, которая сводит с ума всех мужчин без исключения, закрепила за Стоун звание секс-символа Голливуда .

Шэрон всегда с теплотой вспоминает о работе над картиной, а сегодня актриса впервые поделилась эксклюзивным роликом с проб в триллер. 59-летняя Стоун выложила в свой Instagram сцену соблазнения героя Майкла Дугласа, правда, на видео его заменял режиссер. Подписчики актрисы остались в восторге — от 34-летней Шэрон, флиртующей с собеседником, невозможно оторвать взгляд. Недаром выбор режиссера и продюсера пал именно на Стоун — с ее энергетикой трудно соперничать.