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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    24 июля 2017

    Шарлиз Терон рассказала о романе с экс-бойфрендом Холли Берри

    Актриса опровергла слухи об отношениях с Габриэлем Обри

    Шарлиз Терон продолжает активно продвигать новую картину со своим участием «Взрывная блондинка». Вчера она появилась в популярном американском телешоу Watch What Happens Live, на котором прокомментировала свой роман с бывшим возлюбленным Холли Берри Габриэлем Обри.

    «Это неправда. Я никогда не встречала Габриэля. Если и встречала, то секунды на три, не больше», — поделилась актриса.

    Габриэль Обри и Шарлиз ТеронФОТОLegion-Media.ru

    Впервые Шарлиз и Габриэля заметили в июне этого года на детской площадке в Санта-Монике: актриса гуляла вместе с детьми, матерью и Обри, который играл с ее малышами. Тогда американские таблоиды даже опубликовали комментарий друга Шарлиз, который сообщил, что они с Габриэлем «без ума друг от друга». Однако сама Терон так и не подтвердила эту информацию и продолжает утверждать, что между ними ничего нет, но совсем недавно, в другом откровенном интервью Говарду Стерну, актриса призналась: она уже месяц встречается с «очень хорошим парнем».

    Габриэль Обри и Шарлиз ТеронФОТОLegion-Media.ru
    Габриэль ОбриФОТОLegion-Media.ru

    Напомним, что отношения Габриэля Обри и Холли Берри начались в 2005 году, а в 2008 у них родилась дочь Нала. Правда, спустя два года манекенщик ушел от актрисы. А последним возлюбленным Шарлиз был Шон Пенн, роман с которым закончился спустя полтора года. С 2015 года актриса официально одна.

    Габриэль Обри и Холли Берри

    Габриэль Обри и Холли Берри

    Шарлиз Терон и Шон Пенн

    Шарлиз Терон и Шон Пенн

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