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Актриса опровергла слухи об отношениях с Габриэлем Обри
Шарлиз Терон продолжает активно продвигать новую картину со своим участием «Взрывная блондинка». Вчера она появилась в популярном американском телешоу Watch What Happens Live, на котором прокомментировала свой роман с бывшим возлюбленным Холли Берри Габриэлем Обри.
«Это неправда. Я никогда не встречала Габриэля. Если и встречала, то секунды на три, не больше», — поделилась актриса.
Впервые Шарлиз и Габриэля заметили в июне этого года на детской площадке в Санта-Монике: актриса гуляла вместе с детьми, матерью и Обри, который играл с ее малышами. Тогда американские таблоиды даже опубликовали комментарий друга Шарлиз, который сообщил, что они с Габриэлем «без ума друг от друга». Однако сама Терон так и не подтвердила эту информацию и продолжает утверждать, что между ними ничего нет, но совсем недавно, в другом откровенном интервью Говарду Стерну, актриса призналась: она уже месяц встречается с «очень хорошим парнем».
Напомним, что отношения Габриэля Обри и Холли Берри начались в 2005 году, а в 2008 у них родилась дочь Нала. Правда, спустя два года манекенщик ушел от актрисы. А последним возлюбленным Шарлиз был Шон Пенн, роман с которым закончился спустя полтора года. С 2015 года актриса официально одна.
Габриэль Обри и Холли Берри
Шарлиз Терон и Шон Пенн