Впервые Шарлиз и Габриэля заметили в июне этого года на детской площадке в Санта-Монике: актриса гуляла вместе с детьми, матерью и Обри, который играл с ее малышами. Тогда американские таблоиды даже опубликовали комментарий друга Шарлиз, который сообщил, что они с Габриэлем «без ума друг от друга». Однако сама Терон так и не подтвердила эту информацию и продолжает утверждать, что между ними ничего нет, но совсем недавно, в другом откровенном интервью Говарду Стерну, актриса призналась: она уже месяц встречается с «очень хорошим парнем».