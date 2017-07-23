Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    23 июля 2017

    Шарлиз Терон дала откровенное интервью о своем детстве

    Актриса рассказала, что ей пришлось пережить в 15 лет

    Скоро на большие экраны выходит новая картина с Шарлиз Терон «Взрывная блондинка»: в преддверии премьеры актриса дала откровенное интервью популярному телеведущему Говарду Стерну. Шарлиз рассказала о том, что ей пришлось пережить в детстве. Как известно, актриса росла в неблагополучной семье - ее отец был алкоголиком, и однажды ее мать Герда Алетта выстрелила в него в целях самообороны прямо на глазах девочки. Тогда юной Шарлиз было всего 15 лет.

    Шарлиз Терон с матерью

    Шарлиз Терон с матерью

    «Я долго скрывала это, не хотела никому говорить правду. Если меня спрашивали, я отвечала, что отец погиб в автокатастрофе. Кто захочет рассказывать подобные вещи? Окружающие не знают, как реагировать, а я не хотела чувствовать себя жертвой. Потом я прошла курс терапии, и мне стало легче, – сказала Терон».

    По словам Шарлиз, ее мама не обращалась к психотерапевту, она смогла самостоятельно справиться с трагедией: «У меня сильная мама, она мой источник вдохновения! Мама никогда не проходила терапию. Просто признала, что произошло нечто ужасное, после чего сделала выбор: тонуть или плыть дальше, и выбрала второе, – добавила актриса.

    Шарлиз Терон

    После этого случая юная Шарлиз решила, что станет для матери опорой: в 16 лет она приняла участие в конкурсе моделей и заняла первое место, а затем заключила контракт со знаменитым модельным агентством и отправилась в Голливуд, где ее заметили продюсеры.

    Возможно, именно непростое детство актрисы отложило отпечаток на ее личной жизни.

    Шарлиз Терон и Стюарт Таунсенд

    Шарлиз Терон и Стюарт Таунсенд

    Несколько лет актриса встречалась с солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом, который неоднократно говорил о ней: «Обычно Шарлиз была очень милой и доброй, но временами закатывала жуткие скандалы и напоминала львицу». В 2002 году актриса начала встречаться со Стюартом Таунсендом, роман с которым продлился восемь лет, но до свадьбы дело так и не дошло - актеры расстались друзьями. Источники, близкие к актрисе, сообщали, что после расставания с Таунсендом у нее были непростые времена - от депрессии ее спас сын Джексон, которого она усыновила в ЮАР.

    Шарлиз Терон и Шон Пенн

    Шарлиз Терон и Шон Пенн

    А в 2014 году актриса снова попытала счастье, познакомившись с Шоном Пенном. Однако и здесь ее ждала неудача: несмотря на то, что актрисе и режиссеру пророчили скорую свадьбу, спустя полтора года они разошлись, а Шарлиз удочерила темнокожую девочку из США, дав ей имя Августа.

    Шарлиз Терон с детьми

    Шарлиз Терон с детьми

    Шарлиз Терон с детьми

    Шарлиз Терон с детьми

    Психологи всего мира уверены: Терон так и не научилась доверять мужчинам, несмотря на то, что ей удалось стать одной из самых уважаемых и красивых женщин Голливуда.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз