Шарлиз Терон дала откровенное интервью о своем детстве

Скоро на большие экраны выходит новая картина с Шарлиз Терон «Взрывная блондинка»: в преддверии премьеры актриса дала откровенное интервью популярному телеведущему Говарду Стерну. Шарлиз рассказала о том, что ей пришлось пережить в детстве. Как известно, актриса росла в неблагополучной семье - ее отец был алкоголиком, и однажды ее мать Герда Алетта выстрелила в него в целях самообороны прямо на глазах девочки. Тогда юной Шарлиз было всего 15 лет.

Шарлиз Терон с матерью

«Я долго скрывала это, не хотела никому говорить правду. Если меня спрашивали, я отвечала, что отец погиб в автокатастрофе. Кто захочет рассказывать подобные вещи? Окружающие не знают, как реагировать, а я не хотела чувствовать себя жертвой. Потом я прошла курс терапии, и мне стало легче, – сказала Терон». По словам Шарлиз, ее мама не обращалась к психотерапевту, она смогла самостоятельно справиться с трагедией: «У меня сильная мама, она мой источник вдохновения! Мама никогда не проходила терапию. Просто признала, что произошло нечто ужасное, после чего сделала выбор: тонуть или плыть дальше, и выбрала второе, – добавила актриса.

После этого случая юная Шарлиз решила, что станет для матери опорой: в 16 лет она приняла участие в конкурсе моделей и заняла первое место, а затем заключила контракт со знаменитым модельным агентством и отправилась в Голливуд, где ее заметили продюсеры. Возможно, именно непростое детство актрисы отложило отпечаток на ее личной жизни.

Шарлиз Терон и Стюарт Таунсенд

Несколько лет актриса встречалась с солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом, который неоднократно говорил о ней: «Обычно Шарлиз была очень милой и доброй, но временами закатывала жуткие скандалы и напоминала львицу». В 2002 году актриса начала встречаться со Стюартом Таунсендом, роман с которым продлился восемь лет, но до свадьбы дело так и не дошло - актеры расстались друзьями. Источники, близкие к актрисе, сообщали, что после расставания с Таунсендом у нее были непростые времена - от депрессии ее спас сын Джексон, которого она усыновила в ЮАР.

Шарлиз Терон и Шон Пенн

А в 2014 году актриса снова попытала счастье, познакомившись с Шоном Пенном. Однако и здесь ее ждала неудача: несмотря на то, что актрисе и режиссеру пророчили скорую свадьбу, спустя полтора года они разошлись, а Шарлиз удочерила темнокожую девочку из США, дав ей имя Августа.

Шарлиз Терон с детьми

Шарлиз Терон с детьми