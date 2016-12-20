Шакира и Жерар Пике прилетели в Майами вместе с детьми

Этой семьей можно любоваться бесконечно: Шакира и Жерар Пике порадовали поклонников новыми совместными снимками из аэропорта в Майами. Футболист прилетел в США вместе с супругой и детьми , чтобы совместить деловые встречи с небольшими семейными каникулами. Несмотря на загруженные графики, обе знаменитости стараются как можно больше времени проводить рядом друг с другом, а также со своими сыновьями , 3-летним Миланом и двухлетним Сашей.

На фотографиях, сделанных папарацци в аэропорту, влюбленные выглядят счастливыми и отдохнувшими, несмотря на длительный перелет из Испании. 29-летний Жерар Пике нес младшего сына на руках, а Милан шел рядом, взявшись за руки обоих родителей. После недолгого пребывания в Америке семья вернется домой в Барселону, а после отправится на рождественские праздники на родину Шакиры — в Колумбию.

Что касается певицы, то из самолета она вышла в темных джинсах, свободной футболке и синей бейсболке. Недавно поклонники звезды отметили, что фигура 39-летней Шакиры уже далека от былого идеала. Всему виной стал новый клип исполнительницы, для съемок в котором она выбрала весьма сексуальные образы.