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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 декабря 2016

Шакира и Жерар Пике прилетели в Майами вместе с детьми

Несмотря на плотный график, супруги стараются все свободное время проводить рядом с сыновьями

Этой семьей можно любоваться бесконечно: Шакира и Жерар Пике порадовали поклонников новыми совместными снимками из аэропорта в Майами. Футболист прилетел в США вместе с супругой и детьми, чтобы совместить деловые встречи с небольшими семейными каникулами. Несмотря на загруженные графики, обе знаменитости стараются как можно больше времени проводить рядом друг с другом, а также со своими сыновьями, 3-летним Миланом и двухлетним Сашей.

Шакира и Жерар Пике прилетели в Майами вместе с детьми
Шакира и Жерар Пике прилетели в Майами вместе с детьми

На фотографиях, сделанных папарацци в аэропорту, влюбленные выглядят счастливыми и отдохнувшими, несмотря на длительный перелет из Испании. 29-летний Жерар Пике нес младшего сына на руках, а Милан шел рядом, взявшись за руки обоих родителей. После недолгого пребывания в Америке семья вернется домой в Барселону, а после отправится на рождественские праздники на родину Шакиры — в Колумбию.

Что касается певицы, то из самолета она вышла в темных джинсах, свободной футболке и синей бейсболке. Недавно поклонники звезды отметили, что фигура 39-летней Шакиры уже далека от былого идеала. Всему виной стал новый клип исполнительницы, для съемок в котором она выбрала весьма сексуальные образы.

Кадр из клипа Chantaje

Кадр из клипа Chantaje

Откровенные наряды и раньше были яркой отличительной чертой творчества колумбийки, однако, по мнению фанатов, Шакире пора пересмотреть свой гардероб в пользу более сдержанных и закрытых нарядов. Удивительно, но сама певица, кажется, ни чуть не переживает из-за пары-тройки набранных килограммов. Жерар Пике также вполне доволен внешностью возлюбленной – в паре царит абсолютная гармония и взаимопонимание.

Шакира

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