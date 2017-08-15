Шакира: «Быть мамой — самая трудная работа»

Шакира призналась, что семейные заботы, в первую очередь материнство, занимают все ее время. «Я думаю, все женщины сталкиваются с такой ситуацией. Мне нужно 32 часа в сутках, чтобы все успеть», — сказала певица, добавив, что с рождением детей ее отношение к себе сильно изменилось. «Раньше я ставила себя в центр мира, а теперь я всего лишь спутник своих детей», — отметила Шакира.

По словам артистки, быть мамой — самая трудная работа, которую ей когда-либо приходилось делать. «Никогда не думала, что это так сложно, что это требует так много энергии. Я все время думаю о своей семье и все время беспокоюсь о муже и детях. Это изматывает физически, эмоционально и интеллектуально», — говорит Шакира.

Тем не менее семья для нее — главное. «Мы с Жераром стараемся делать все возможное. Любовь, много любви — основа любой семьи. Семья для меня — самое важное, остальное вторично», — отметила певица.

С учетом такой погруженности в личную жизнь возвращение на сцену после трехлетнего перерыва далось Шакире очень непросто. Она допускала вариант окончания карьеры, но именно семья дала Шакире стимул вновь взяться за творчество: «Слава богу, появился стимул заниматься музыкой, и сейчас, как никогда, я хочу петь и гастролировать».