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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 января 2017

Сестры Кардашьян-Дженнер опубликовали откровенные фото

Кайли и Кортни поделились своими снимками из Коста-Рики

В конце прошлой недели семья Кардашьян-Дженнер практически в полном составе отправилась на каникулы в Коста-Рику. И по традиции звездные сестры, конечно же, не могли не поделиться со своими подписчиками в Instagram откровенными снимками из отпуска. В частности, Кайли Дженнер опубликовала в микроблоге целую фотосессию в бикини. Каждая фотография собрала больше миллиона лайков.

Кроме того, младшая сестра Ким поделилась снимками, на которых она позирует вместе со своим бойфрендом Тайгой. Стоит отметить, что Роб Кардашьян и его возлюбленная Блэк Чайна с 2-месячной дочкой Дрим решили отказаться от отдыха с семьей. По мнению поклонников звездной семьи, это связано с тем, что Роб не хочет, чтобы его невеста виделась с отцом своего первого ребенка, рэпером Тайгой.

Свою отличную физическую форму продемонстрировала и самая старшая из Кардашьян — Кортни. 37-летняя знаменитость опубликовала в Instagram фотографии, которые вполне могут служить опровержением слухов о беременности звезды, так как на них нет и намека на округлившийся живот.

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