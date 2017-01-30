Сестры Кардашьян-Дженнер опубликовали откровенные фото

Кроме того, младшая сестра Ким поделилась снимками, на которых она позирует вместе со своим бойфрендом Тайгой. Стоит отметить, что Роб Кардашьян и его возлюбленная Блэк Чайна с 2-месячной дочкой Дрим решили отказаться от отдыха с семьей. По мнению поклонников звездной семьи, это связано с тем, что Роб не хочет, чтобы его невеста виделась с отцом своего первого ребенка, рэпером Тайгой.