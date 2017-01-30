Сестры Кардашьян-Дженнер опубликовали откровенные фото

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Кайли и Кортни поделились своими снимками из Коста-Рики
В конце прошлой недели семья Кардашьян-Дженнер практически в полном составе отправилась на каникулы в Коста-Рику. И по традиции звездные сестры, конечно же, не могли не поделиться со своими подписчиками в Instagram откровенными снимками из отпуска. В частности, Кайли Дженнер опубликовала в микроблоге целую фотосессию в бикини. Каждая фотография собрала больше миллиона лайков.
Кроме того, младшая сестра Ким поделилась снимками, на которых она позирует вместе со своим бойфрендом Тайгой. Стоит отметить, что Роб Кардашьян и его возлюбленная Блэк Чайна с 2-месячной дочкой Дрим решили отказаться от отдыха с семьей. По мнению поклонников звездной семьи, это связано с тем, что Роб не хочет, чтобы его невеста виделась с отцом своего первого ребенка, рэпером Тайгой.
Свою отличную физическую форму продемонстрировала и самая старшая из Кардашьян — Кортни. 37-летняя знаменитость опубликовала в Instagram фотографии, которые вполне могут служить опровержением слухов о беременности звезды, так как на них нет и намека на округлившийся живот.
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