Сергей Лазарев сделал татуировку в честь сына

В конце прошлого года стало известно, что у российского певца Сергея Лазарева есть двухлетний сын по имени Никита. Музыкант долгое время скрывал своего ребенка, объясняя это нежеланием предавать свою личную жизнь огласке. Неделю назад Лазарев опубликовал в Instagram фотографию, где он набивает новую татуировку, и подписчики певца сразу подумали, что нательный рисунок будет посвящен его сыну.