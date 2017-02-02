Сергей Лазарев сделал татуировку в честь сына

Полная версия
Певец показал татуировку, которую посвятил своему двухлетнему сыну
В конце прошлого года стало известно, что у российского певца Сергея Лазарева есть двухлетний сын по имени Никита. Музыкант долгое время скрывал своего ребенка, объясняя это нежеланием предавать свою личную жизнь огласке. Неделю назад Лазарев опубликовал в Instagram фотографию, где он набивает новую татуировку, и подписчики певца сразу подумали, что нательный рисунок будет посвящен его сыну.
Поклонники Лазарева оказались правы. Сегодня певец выложил полученный результат: на шее бронзового призера конкурса «Евровидение-2016» красуется буква N — первая буква латинского написания имени Никита.
На обеих руках Сергея Лазарева также изображены крылья, а сзади на ногах у певца красуются даты рождения мамы и брата, набитые римскими цифрами.
Лучшее на Elle