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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017

Сергей Лазарев сделал татуировку в честь сына

Певец показал татуировку, которую посвятил своему двухлетнему сыну

В конце прошлого года стало известно, что у российского певца Сергея Лазарева есть двухлетний сын по имени Никита. Музыкант долгое время скрывал своего ребенка, объясняя это нежеланием предавать свою личную жизнь огласке. Неделю назад Лазарев опубликовал в Instagram фотографию, где он набивает новую татуировку, и подписчики певца сразу подумали, что нательный рисунок будет посвящен его сыну.

Поклонники Лазарева оказались правы. Сегодня певец выложил полученный результат: на шее бронзового призера конкурса «Евровидение-2016» красуется буква N — первая буква латинского написания имени Никита.

На обеих руках Сергея Лазарева также изображены крылья, а сзади на ногах у певца красуются даты рождения мамы и брата, набитые римскими цифрами.

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