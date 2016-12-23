Сергей Лазарев показал двухлетнего сына

Главной новостью российского шоу-бизнеса сегодня стало официальное признание певца Сергея Лазарева в том, что у него растет сын. Подробностей немного - мальчику 2 года, его зовут Никита. Информация просочилась в СМИ после того, как артист с ребенком посетил один из столичных храмов. На снимках Лазарев запечатлен вместе со своей мамой и малышом. Пресса, ссылаясь на официальное признание самого Сергея, сообщает, что мальчика зовут Никита, он родился в 2014-м и действительно приходится артисту сыном. «Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке», — пояснил Лазарев свое нежелание комментировать ситуацию подробнее. Кто является мамой ребенка, пока неизвестно.

До недавних пор Лазарев скрывал сына от публики и не выходил с ним в свет. Это было сознательным решением артиста, утверждают источники в его окружении. СМИ предполагают, что воспитанием Никиты занимается мама Сергея Валентина Викторовна. Кстати, ранее в интервью сам Лазарев неоднократно подчеркивал, что хочет состояться не только в качестве артиста — не менее важно ему быть и отцом.