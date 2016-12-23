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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 декабря 2016

Сергей Лазарев показал двухлетнего сына

Певец долгое время скрывал мальчика от прессы

Главной новостью российского шоу-бизнеса сегодня стало официальное признание певца Сергея Лазарева в том, что у него растет сын. Подробностей немного - мальчику 2 года, его зовут Никита. Информация просочилась в СМИ после того, как артист с ребенком посетил один из столичных храмов. На снимках Лазарев запечатлен вместе со своей мамой и малышом. Пресса, ссылаясь на официальное признание самого Сергея, сообщает, что мальчика зовут Никита, он родился в 2014-м и действительно приходится артисту сыном. «Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке», — пояснил Лазарев свое нежелание комментировать ситуацию подробнее. Кто является мамой ребенка, пока неизвестно.

До недавних пор Лазарев скрывал сына от публики и не выходил с ним в свет. Это было сознательным решением артиста, утверждают источники в его окружении. СМИ предполагают, что воспитанием Никиты занимается мама Сергея Валентина Викторовна. Кстати, ранее в интервью сам Лазарев неоднократно подчеркивал, что хочет состояться не только в качестве артиста — не менее важно ему быть и отцом.

Стоит отметить, новость о том, что Сергей растит сына, вызвала бурный резонанс среди фанатов певца. Одни поклонники искренне поздравляют артиста в социальных сетях: «Сергей, простите за вмешательство в вашу жизнь, но я невероятная рада за вас и от всей души хочу пожелать вашей семье и сыночку крепкого здоровья и космического счастья!». Другие же категорически в это не верят, считая слухами и не желая слышать про факт, подтвержденный самим Лазаревым. «Сергей, напишите про ребенка что-нибудь, пожалуйста», — такими комментариями изобилуют посты в аккаунтах артиста. При этом сам Сергей в соцсетях эту тему пока что не комментирует.

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