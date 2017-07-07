Сергей Безруков поделился редким фото годовалой дочери

В прошлом году Сергей Безруков и его возлюбленная, режиссер Анна Матисон, стали родителями . У них родилась девочка, которую назвали Марией, и хотя пара предпочитает скрывать лицо дочери, это не мешает им делиться трогательными фото . Так, вчера Сергей поздравил малышку с днем рождения , выложив снимок из отпуска, на котором Анна обнимает годовалую Машу.

«Спасибо всем за поздравления, дорогие мои, хорошие! Машеньке уже один годик! Спасибо за добрые слова и пожелания!» — написал Безруков под фото.

Напомним, летом 2015-года Сергей Безруков развелся с женой Ириной, брак с которой продлился 15 лет, а осенью того же года стало известно о его романе с Анной Матисон.