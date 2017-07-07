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    07 июля 2017

    Сергей Безруков поделился редким фото годовалой дочери

    Актер поздравил дочку с днем рождения

    В прошлом году Сергей Безруков и его возлюбленная, режиссер Анна Матисон, стали родителями. У них родилась девочка, которую назвали Марией, и хотя пара предпочитает скрывать лицо дочери, это не мешает им делиться трогательными фото. Так, вчера Сергей поздравил малышку с днем рождения, выложив снимок из отпуска, на котором Анна обнимает годовалую Машу.

    «Спасибо всем за поздравления, дорогие мои, хорошие! Машеньке уже один годик! Спасибо за добрые слова и пожелания!» — написал Безруков под фото.

    Напомним, летом 2015-года Сергей Безруков развелся с женой Ириной, брак с которой продлился 15 лет, а осенью того же года стало известно о его романе с Анной Матисон.

    Анна Матисон и Сергей Безруков

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