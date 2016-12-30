Серена Уильямс выходит замуж

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Избранником титулованной теннисистки стал предприниматель Алексис Оганян
«За тем же столиком, где мы случайно встретились впервые, он опустился на одно колено и сказал те слова. А я сказала «да», — рассказала о своей романтичной помолвке на сайте Reddit 35-летняя Серена Уильямс. Позже в одном из комментариев ниже жених сделал приписку: «И сделала меня самым счастливым человеком на свете». К слову, руку и сердце титулованная теннисистка обещала именно основателю этой социальной сети — 33-летнему IT-предпринимателю Алексису Оганяну.
Серена Уильямс и Алексис Оганян
Пара познакомилась в Риме в 2015 году, но все это время не афишировала свои отношения. Так, в последнее время 22-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» даже приписывали романы с Дрейком и Льюисом Хэмилтоном. Как выяснилось, сердце Серены давно несвободно, с чем ее в числе первых поздравила Женская теннисная ассоциация, разместив в Twitter совместное фото Уильямс и Оганяна. Кстати, дату предстоящей свадьбы влюбленные пока не уточнили.
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