Серена Уильямс выходит замуж

«За тем же столиком, где мы случайно встретились впервые, он опустился на одно колено и сказал те слова. А я сказала «да», — рассказала о своей романтичной помолвке на сайте Reddit 35-летняя Серена Уильямс. Позже в одном из комментариев ниже жених сделал приписку: «И сделала меня самым счастливым человеком на свете». К слову, руку и сердце титулованная теннисистка обещала именно основателю этой социальной сети — 33-летнему IT-предпринимателю Алексису Оганяну.