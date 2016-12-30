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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 декабря 2016

Серена Уильямс выходит замуж

Избранником титулованной теннисистки стал предприниматель Алексис Оганян

«За тем же столиком, где мы случайно встретились впервые, он опустился на одно колено и сказал те слова. А я сказала «да», — рассказала о своей романтичной помолвке на сайте Reddit 35-летняя Серена Уильямс. Позже в одном из комментариев ниже жених сделал приписку: «И сделала меня самым счастливым человеком на свете». К слову, руку и сердце титулованная теннисистка обещала именно основателю этой социальной сети — 33-летнему IT-предпринимателю Алексису Оганяну.

Серена Уильямс и Алексис Оганян

Серена Уильямс и Алексис Оганян

Пара познакомилась в Риме в 2015 году, но все это время не афишировала свои отношения. Так, в последнее время 22-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» даже приписывали романы с Дрейком и Льюисом Хэмилтоном. Как выяснилось, сердце Серены давно несвободно, с чем ее в числе первых поздравила Женская теннисная ассоциация, разместив в Twitter совместное фото Уильямс и Оганяна. Кстати, дату предстоящей свадьбы влюбленные пока не уточнили.

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