Сенсация: найдены украденные у Ким Кардашьян 300 тысяч евро

Только что французская газета Le Figaro сообщила, что полиции удалось найти наличные деньги, похищенные у Ким Кардашьян в Париже. С того дерзкого ограбления прошло более трех месяцев, и вот на днях стражи порядка задержали 17 подозреваемых по громкому делу. Сегодня в ходе обысков они обнаружили 300 тысяч евро — именно такой суммы лишилась звезда реалити-шоу в результате ночного налета на апартаменты, в которых она жила во время визита в Париж.

Кроме наличных грабители вынесли из номера Кардашьян ювелирные украшения общей стоимостью около 10 млн. евро. Среди них было знаменитое кольцо с 20-каратным бриллиантом, которое Ким подарил на свадьбу ее муж Канье Уэст. Пока что полиция не нашла драгоценности, однако есть большая надежда, что скоро всплывут и они. Преступникам вряд ли удалось перепродать их на территории Евросоюза — это было слишком рискованно, пока страсти вокруг «ограбления года» еще не утихли.