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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 января 2017

Сенсация: найдены украденные у Ким Кардашьян 300 тысяч евро

Сегодня при обыске квартир подозреваемых полиция нашла деньги, похищенные у звезды в октябре

Только что французская газета Le Figaro сообщила, что полиции удалось найти наличные деньги, похищенные у Ким Кардашьян в Париже. С того дерзкого ограбления прошло более трех месяцев, и вот на днях стражи порядка задержали 17 подозреваемых по громкому делу. Сегодня в ходе обысков они обнаружили 300 тысяч евро — именно такой суммы лишилась звезда реалити-шоу в результате ночного налета на апартаменты, в которых она жила во время визита в Париж.

Кроме наличных грабители вынесли из номера Кардашьян ювелирные украшения общей стоимостью около 10 млн. евро. Среди них было знаменитое кольцо с 20-каратным бриллиантом, которое Ким подарил на свадьбу ее муж Канье Уэст. Пока что полиция не нашла драгоценности, однако есть большая надежда, что скоро всплывут и они. Преступникам вряд ли удалось перепродать их на территории Евросоюза — это было слишком рискованно, пока страсти вокруг «ограбления года» еще не утихли.

Напомним, что среди попавших под следствие фигурирует шофер Ким Кардашьян, который возил ее на лимузине в Париже. По мнению следователей, именно он дал наводку грабителям, сообщив им адрес и расписание знаменитости. Сама пострадавшая после случившегося впала в глубокую депрессию, на фоне которой у нее обострился псориаз.

Ким Кардашьян

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