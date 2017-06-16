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16 июня 2017

Семья поздравила Дональда Трампа с днем рождения

Поздравительные посты в Instagram опубликовали все члены семьи президента

Накануне президент США Дональд Трамп отметил свой 71-й день рождения и первый — в ранге руководителя государства. Вечеринка прошла в самом близком кругу, и родные отдельно поздравили главу семейства в своих аккаунтах в Instagram. В официальном блоге Мелании Трамп появился снимок открытки с надписью: «С день рождения, мистер Президент». Фото сопровождалось лаконичными «сердечками» и комментарием: «Надеюсь, праздничный ужин был отличным. С днем рождения еще раз».

Дочь Дональда Трампа от первого брака Иванка опубликовала в сети фото с мужем и детьми, сделанный на лестнице Белого Дома. «Это здорово — быть с семьей на чудном ужине по случаю дня рождения, устроенном Меланией Трамп», — подписала девушка. Чуть ранее она поздравила отца архивным снимком, на котором тот держит ее, совсем маленькую, на руках. Назвав Дональда Трампа «невероятным отцом», Иванка пожелала ему, чтобы очередной год прошел еще лучше.

Отметились в Instagram и остальные дети президента: Тиффани разместила фотографию, сделанную с отцом на той же лестнице, где позировала для своего поста Иванка; Эрик опубликовал снимок с женой в саду резиденции, а Дональд-младший сначала поздравил папу от имени его внуков, а затем поделился семейным фото на фоне Белого Дома.

Кстати, сам президент США никак не упомянул свой день рождения в социальных сетях — его аккаунты в Twitter и Instagram были заполнен рабочими постами.

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