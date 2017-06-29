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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 июня 2017

Семья Меган Маркл запускает собственное реалити-шоу

Премьера программы о возлюбленной принца Гарри вскоре состоится на британском телевидении

С момента начала романа с принцем Гарри Меган Маркл стала одной из самых популярных в Великобритании звезд. Поклонники пары хотят как можно больше узнать о, возможно, будущей супруге Гарри, о которой до сих пор известно не так много. В скором времени у них такая возможность появится: один из телеканалов BBC готовит реалити-шоу Markles о семье и друзьях звезды сериала «Форс-мажоры».


Меган Маркл

Меган Маркл

ФОТОGetty Images, Legion Media

Инсайдеры The Sun рассказали, что в планах у продюсеров шоу пообщаться с близкими Меган, раскрыть ее секреты и узнать родословную. Основную часть шоу также планируют посвятить отношениям актрисы с принцем Гарри, их истории знакомства и тому, какую роль в королевской семье может получить Маркл. Кроме того, создатели хотят пообщаться с ее бывшим мужем Тревором Энджелсоном, с которым Меган Маркл развелась в 2013 году.

Пока проект находится на стадии задумки, однако его премьера намечена уже на конец этого года.


Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

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