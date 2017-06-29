Семья Меган Маркл запускает собственное реалити-шоу

С момента начала романа с принцем Гарри Меган Маркл стала одной из самых популярных в Великобритании звезд. Поклонники пары хотят как можно больше узнать о, возможно, будущей супруге Гарри, о которой до сих пор известно не так много. В скором времени у них такая возможность появится: один из телеканалов BBC готовит реалити-шоу Markles о семье и друзьях звезды сериала «Форс-мажоры».

Инсайдеры The Sun рассказали, что в планах у продюсеров шоу пообщаться с близкими Меган, раскрыть ее секреты и узнать родословную. Основную часть шоу также планируют посвятить отношениям актрисы с принцем Гарри, их истории знакомства и тому, какую роль в королевской семье может получить Маркл. Кроме того, создатели хотят пообщаться с ее бывшим мужем Тревором Энджелсоном, с которым Меган Маркл развелась в 2013 году.

Пока проект находится на стадии задумки, однако его премьера намечена уже на конец этого года.