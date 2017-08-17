Семья Кардашьян раскрыла секрет своей популярности

С момента выхода первого эпизода шоу «Семейство Кардашьян» прошло десять лет. Сейчас эта программа считается самой популярной на американском телевидении, а имена членов клана Кардашьян знают во всем мире. В честь юбилея шоу мать семейства Крис Дженнер, ее дочери Ким, Кортни, Хлои, Кендалл и Кайли, а также продюсеры шоу вспомнили, с чего все начиналось, и раскрыли секреты успеха программы.

«Помню, что в самом начале я пошутила, что мы дойдем до 32-го сезона и покажем, как Кайли выйдет замуж. В этом году у нас выходит уже 14-й сезон, так что бойтесь своих желаний», — рассказала Крис Дженнер.