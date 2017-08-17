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    17 августа 2017

    Семья Кардашьян раскрыла секрет своей популярности

    Самая известная семья США поделилась подробностями своего реалити-шоу

    С момента выхода первого эпизода шоу «Семейство Кардашьян» прошло десять лет. Сейчас эта программа считается самой популярной на американском телевидении, а имена членов клана Кардашьян знают во всем мире. В честь юбилея шоу мать семейства Крис Дженнер, ее дочери Ким, Кортни, Хлои, Кендалл и Кайли, а также продюсеры шоу вспомнили, с чего все начиналось, и раскрыли секреты успеха программы.

    «Помню, что в самом начале я пошутила, что мы дойдем до 32-го сезона и покажем, как Кайли выйдет замуж. В этом году у нас выходит уже 14-й сезон, так что бойтесь своих желаний», — рассказала Крис Дженнер.


    Семья Кардашьян раскрыла секрет своей популярности фото [1]

    Хлои, Кортни и Кми Кардашьян и Кендалл и Кайли Дженнер

    Продюсер проекта Райан Сикрест уверен, что причиной популярности шоу является неподдельная искренность его героев. «Крис Дженнер всегда говорила, что для того, чтобы программа «выстрелила», нужен не только гламур, но и честность», — пояснил Сикрест.

    Семья Кардашьян раскрыла секрет своей популярности фото [2]

    Кендалл и Кайли Дженнер и Ким Кардашьян

    ФОТОGetty Images

    «Шоу стало популярным, потому что рассказывает о семье, — уверен бывший агент четы Кардашьян Брайан Доу. — Зрители чувствуют связь с ними. Все герои очень трудолюбивы, не стоят на месте и постоянно развиваются».

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