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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

12 февраля 2017

Дональд и Мелания Трамп прибыли во Флориду

Президент США устроил семейный уикенд с японским премьер-министром

«Прекрасно провожу время, принимая премьер-министра Синдзо Абэ в Соединенных Штатах», — отчитался накануне Дональд Трамп в своем Twitter. В пятницу на борту номер один Трамп и Абэ покинули Белый дом, где провели переговоры, и вылетели на выходные во Флориду, чтобы поиграть в гольф в имение Трампа Мар-а-Лаго. Компанию политическим деятелям составили первые леди Акиэ Абэ и Мелания Трамп. Также во время неофициальной встречи Трампа сопровождала дочь Иванка с супругом Джаредом Кушнером и тремя детьми.

Пока мужчины наслаждались игрой в поместье, первые леди США и Японии отправились на прогулку по Майами в невероятной красоты Японский сад и музей Мориками - единственный в стране музей, полностью посвященный японской культуре. Во время дневного променада Мелания Трамп была как всегда элегантна, надев белый ансамбль Michael Kors и лодочки на плоской подошве.

К слову, поместье Мар-а-Лаго ранее принадлежало светской львице Марджори Мерривезер-Пост, которая завещала его в безвозмездное пользование президентам США, но никто из них имением не заинтересовался. В 1981 году власти США отказались от поместья в Палм-Бич и его приобрела компания Trump Organization.

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп с Синдзо и Акиэ Абэ

Мелания и Дональд Трамп с Синдзо и Акиэ Абэ

Иванка Трамп с семьей

Иванка Трамп с семьей

Акиэ Абэ и Мелания Трамп

Акиэ Абэ и Мелания Трамп

Акиэ Абэ и Мелания Трамп

Акиэ Абэ и Мелания Трамп

Акиэ Абэ и Мелания Трамп

Акиэ Абэ и Мелания Трамп

Джаред Кушнер и Иванка Трамп перед ужином с японским премьер-министром во Флориде

Джаред Кушнер и Иванка Трамп перед ужином с японским премьер-министром во Флориде

Мелания и Дональд Трамп на ужине с премьер-министром Японии

Мелания и Дональд Трамп на ужине с премьер-министром Японии

ФОТОGetty/East News

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Образ дня: Мелания Трамп в Michael Kors Collection

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