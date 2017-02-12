Дональд и Мелания Трамп прибыли во Флориду

«Прекрасно провожу время, принимая премьер-министра Синдзо Абэ в Соединенных Штатах», — отчитался накануне Дональд Трамп в своем Twitter. В пятницу на борту номер один Трамп и Абэ покинули Белый дом, где провели переговоры, и вылетели на выходные во Флориду, чтобы поиграть в гольф в имение Трампа Мар-а-Лаго. Компанию политическим деятелям составили первые леди Акиэ Абэ и Мелания Трамп. Также во время неофициальной встречи Трампа сопровождала дочь Иванка с супругом Джаредом Кушнером и тремя детьми.

Пока мужчины наслаждались игрой в поместье, первые леди США и Японии отправились на прогулку по Майами в невероятной красоты Японский сад и музей Мориками - единственный в стране музей, полностью посвященный японской культуре. Во время дневного променада Мелания Трамп была как всегда элегантна, надев белый ансамбль Michael Kors и лодочки на плоской подошве.

К слову, поместье Мар-а-Лаго ранее принадлежало светской львице Марджори Мерривезер-Пост, которая завещала его в безвозмездное пользование президентам США, но никто из них имением не заинтересовался. В 1981 году власти США отказались от поместья в Палм-Бич и его приобрела компания Trump Organization.