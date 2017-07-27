Семейный выход: Дженнифер Энистон и Джастин Теру в Голливуде

Последние недели Дженнифер Энистон и Джастин Теру буквально неразлучны — их совместные фото с завидной регулярностью появляются в интернете, красноречивее всех слов доказывая, что в их отношениях царит полная гармония. Так, на днях супруги вместе пришли поддержать своего близкого друга Джейсона Бейтмана на Голливудский бульвар, где тому вручили именную звезду на Аллее славы.

Уилл Арнетт, Джейсон Бейтман и Дженнифер Энистон

48-летняя Энистон пребывала в отличном настроении — актриса произнесла трогательную речь, посвященную Бейтману, а после с удовольствием общалась с поклонниками, много фотографировалась и раздавала автографы. Что касается Джастина, он то и дело с нежностью обнимал супругу, много шутил, заставляя Джен смеяться без остановки.