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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    27 июля 2017

    Семейный выход: Дженнифер Энистон и Джастин Теру в Голливуде

    Очередной совместный выход супругов

    Последние недели Дженнифер Энистон и Джастин Теру буквально неразлучны — их совместные фото с завидной регулярностью появляются в интернете, красноречивее всех слов доказывая, что в их отношениях царит полная гармония. Так, на днях супруги вместе пришли поддержать своего близкого друга Джейсона Бейтмана на Голливудский бульвар, где тому вручили именную звезду на Аллее славы.

    Семейный выход: Дженнифер Энистон и Джастин Теру в Голливуде

    Уилл Арнетт, Джейсон Бейтман и Дженнифер Энистон

    48-летняя Энистон пребывала в отличном настроении — актриса произнесла трогательную речь, посвященную Бейтману, а после с удовольствием общалась с поклонниками, много фотографировалась и раздавала автографы. Что касается Джастина, он то и дело с нежностью обнимал супругу, много шутил, заставляя Джен смеяться без остановки.

    Семейный выход: Дженнифер Энистон и Джастин Теру в Голливуде

    Напомним, что в прессе с завидной регулярностью появляются слухи о разладе в отношениях Энистон и 45-летнего Теру. Впрочем, супруги мастерски уклоняются от всех нападок, продолжая жить как ни в чем не бывало. В одном из недавних интервью Джастин пошутил насчет постоянных слухов вокруг их личной жизни: «Сегодня разводятся, завтра пытаются завести ребенка, а через неделю нанимают суррогатную мать — хотел бы я посмотреть на пару, которая действительно живет такой насыщенной жизнью. Мы же с Джен самые обычные люди», — поспешил заверить поклонников Теру.

    Семейный выход: Дженнифер Энистон и Джастин Теру в Голливуде
    Семейный выход: Дженнифер Энистон и Джастин Теру в Голливуде

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