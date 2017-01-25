Семейные ценности: новые фото Иванки Трамп с детьми

Старшая дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп — настоящий образец семейных ценностей. Дочь главы государства играючи совмещает обязанности бизнес-леди (а с недавних пор и главного советника президента) с ролью примерной матери и супруги. Об этом свидетельствуют трогательные семейные кадры Иванки Трамп с супругом Джаредом Кушнером и детьми — 6-летней дочкой Арабеллой и малышами Джозефом и Теодором, — которыми та щедро делится в своем аккаунте в Instagram.

Например, недавно в профиле дочери президента появились фото в резиденции Блэр Хаус в Вашингтоне. Иванка с семьей перебралась в столицу, покинув все посты в корпорации Trump Organization, так как вместе с супругом будет исполнять обязанности помощника отца в Белом доме. «Прибытие в Вашингтон вместе с моей семьей. Очень особенный момент», — подписала снимок при выходе с трапа самолета Иванка Трамп. Судя по фото, it-girl не упускает возможности провести время в семейном кругу. Остается только гадать: как она все успевает?