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    07 июля 2017

    Семейная идиллия: Дмитрий Шепелев отдыхает с сыном на море

    Телеведущий публикует в Instagram отпускные фото и видео с подросшим Платоном

    Дмитрий Шепелев сейчас переживает непростое время. Чтобы перевести дух и набраться сил, он уехал отдыхать на море, взяв с собой сына Платона. Свои впечатления о том, как проходит отпуск, телеведущий публикует в аккаунте в Instagram. За последние сутки там появилось четыре поста, которые не оставили поклонников Дмитрия и его семьи равнодушными.

    Первым постом стало селфи Дмитрия на фоне моря, подписанное одним словом: «Безмятежность». Следующий пост — короткое видео качающейся на воде лодки, лаконично обозначенное как «Размеренность». В третьем и четвертом постах мы видим Платона, где он бежит по залитой солнцем набережной, а затем отдыхает на руках отца. Эти публикации Дмитрий подписал не менее трогательно: «Счастье» и «Озорство».

    Стоит ли говорить, что такие снимки не могли не вызвать отклик в душе поклонников. «Судя по фото и коментариям, вы устали и вам хочется покоя.... Крепитесь, все проходит, и это пройдет... Надеюсь, скоро вздохнете...» — такие комментарии, полные поддержки и одобрения, оставляют подписчики Дмитрия.

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