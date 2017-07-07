Семейная идиллия: Дмитрий Шепелев отдыхает с сыном на море

Дмитрий Шепелев сейчас переживает непростое время. Чтобы перевести дух и набраться сил, он уехал отдыхать на море, взяв с собой сына Платона. Свои впечатления о том, как проходит отпуск, телеведущий публикует в аккаунте в Instagram. За последние сутки там появилось четыре поста, которые не оставили поклонников Дмитрия и его семьи равнодушными.

Первым постом стало селфи Дмитрия на фоне моря, подписанное одним словом: «Безмятежность». Следующий пост — короткое видео качающейся на воде лодки, лаконично обозначенное как «Размеренность». В третьем и четвертом постах мы видим Платона, где он бежит по залитой солнцем набережной, а затем отдыхает на руках отца. Эти публикации Дмитрий подписал не менее трогательно: «Счастье» и «Озорство».