Селена Гомес снялась обнаженной

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В сети появилась пикантная фотография певицы
Всего пару часов назад в сети появилась фотография, на которой 24-летняя певица позирует обнаженной. Снимок опубликовал на своей странице в Instagram фотограф Мерт Алас, известный работой над легендарными календарями Pirelli. Автор снимка крайне лаконично подписал свое новое творение: «Красавица и Чудовище».
Стоит отметить, что всего за пару часов эта фотография собрала больше 68 тысяч лайков и почти 5 тысяч комментариев.
Напомним, что накануне стало известно о том, что Селена Гомес начала встречаться с бывшим возлюбленным Беллы Хадид, музыкантом Абелем Тесфайе, более известным под псевдонимом The Weeknd. К слову, сестра Джиджи крайне эмоционально отреагировала на эту новость и даже отписалась от страницы исполнительницы в Instagram.
Селена Гомес и The Weeknd
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