Селена Гомес снялась обнаженной

Всего пару часов назад в сети появилась фотография, на которой 24-летняя певица позирует обнаженной. Снимок опубликовал на своей странице в Instagram фотограф Мерт Алас, известный работой над легендарными календарями Pirelli. Автор снимка крайне лаконично подписал свое новое творение: «Красавица и Чудовище».

Стоит отметить, что всего за пару часов эта фотография собрала больше 68 тысяч лайков и почти 5 тысяч комментариев.