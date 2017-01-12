Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

12 января 2017

Селена Гомес снялась обнаженной

В сети появилась пикантная фотография певицы

Всего пару часов назад в сети появилась фотография, на которой 24-летняя певица позирует обнаженной. Снимок опубликовал на своей странице в Instagram фотограф Мерт Алас, известный работой над легендарными календарями Pirelli. Автор снимка крайне лаконично подписал свое новое творение: «Красавица и Чудовище».

Стоит отметить, что всего за пару часов эта фотография собрала больше 68 тысяч лайков и почти 5 тысяч комментариев.

Напомним, что накануне стало известно о том, что Селена Гомес начала встречаться с бывшим возлюбленным Беллы Хадид, музыкантом Абелем Тесфайе, более известным под псевдонимом The Weeknd. К слову, сестра Джиджи крайне эмоционально отреагировала на эту новость и даже отписалась от страницы исполнительницы в Instagram.

Селена Гомес и The Weeknd

Селена Гомес и The Weeknd

Новые подробности тайной свадьбы Майли Сайрус и Лиама ХемсвортаКендалл Дженнер отрицает, что делала пластические операции

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

НовостиБелла Хадид отписалась от Селены Гомес в соцсетях
НовостиThe Weeknd встречается с Селеной Гомес
НовостиСелена Гомес посетила детскую больницу
Звездный стильЗвездный тренд: одежда для спорта в обычной жизни

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Новые подробности тайной свадьбы Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.