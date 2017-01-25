Селена Гомес и The Weeknd ходят на романтические свидания

Несмотря на то, что в одном из своих недавних интервью The Weeknd признался, что главная страсть его жизни — это музыка и он старается каждую свободную минуту посвящать именно ей, судя по сообщениям инсайдеров, время на общение со своей новой возлюбленной Абель Тесфайе (настоящее имя исполнителя) все же находит. На днях один из источников, близких к музыканту, признался: « The Weeknd не выпускает телефона из рук и постоянно переписывается с Селеной . Сейчас у них очень романтичный этап в отношениях и они не торопятся переходить на следующую стадию. Ребята просто наслаждаются общением друг с другом».

Кроме того, совсем недавно пару видели на романтическом свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. По словам очевидцев, «Селена и The Weeknd больше трех часов провели вместе, в буквальном смысле не замечая никого вокруг».

Стоит отметить, что еще один близкий друг музыканта подтвердил романтический интерес The Weeknd к Селене: «Абель действительно очень влюблен в Селену и считает ее невероятно талантливой и сексуальной».