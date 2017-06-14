Селена Гомес впервые публично рассказала о чувствах к The Weeknd

Селена Гомес и Абель Тесфайе ( The Weeknd ) вместе уже полгода — впервые об их романе стало известно в январе , когда папарацци сфотографировали целующуюся пару на улицах Лос-Анджелеса. Долгое время в их отношениях сомневались: Абеля подозревали в том, что он хочет вызвать ревность у Беллы Хадид , с которой расстался за два месяца до романа с Гомес, а Селена якобы окунулась в новый роман, чтобы забыть Джастина Бибера. Но в какой-то момент мир все же поверил в искренность пары — они все чаще начали появляться вместе на красных дорожках, дебютировав на балу Met Gala , и выкладывать фото друг с другом в соцсети. А вчера Гомес появилась на шоу Райана Сикретса, где впервые заговорила об отношениях с музыкантом.

Селена рассказала, что после череды проблем, которые ей пришлось пережить в конце прошлого года, она поняла, что больше не хочет оглядываться назад, а тем более скрываться. «Я просто чувствую и веду себя искренне». Также Гомес намекнула, что преодолеть трудности ей помог The Weeknd — он появился в подходящее время. «Я думаю, что все в конце концов преодолеют проблемы. Главное, чему я научилась за эти годы, — понимать, что все будет в порядке. Я просто хочу быть счастливой», — добавила Селена.



Когда телеведущий спросил: «Очевидно, The Weeknd сыграл здесь немаловажную роль?», — девушка поправила: «Абель», — в шутку объяснив, что она все-таки встречается с человеком, а не с музыкальным брендом.