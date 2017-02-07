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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

07 февраля 2017

Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу

Певица поделилась тизером новой композиции

В последнее время все новости о Селене Гомес так или иначе связаны с ее новым бойфрендом The Weekend. Однако сама певица, судя по всему, все еще не может забыть своего прежнего кавалера — Джастина Бибера. Очередное «напоминание» о нем пришло из инстаграма Селены, где она выложила тизер новой композиции. Трек записан в привычном для Селены жанре поп, а видеоряд представляет собой черно-белую заставку с фотографией певицы с нарисованной на губах буквой «Икс».

Что же навело поклонников на мысль о том, что новая песня именно про Джастина Бибера? Слова, прозвучавшие в ролике: «У меня была мечта, нам снова 17, летние ночи… и никогда не повзрослеем». Напомним, что Селене Гомес было именно 17 лет, когда она начала встречаться с Джастином.

Селена Гомес и Джастин Бибер

Селена Гомес и Джастин Бибер

По сообщениям издания Billboard, новый трек получил название «It Ain't Me» («Это не я») и войдет в 3 студийный альбом певицы.

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