Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу

В последнее время все новости о Селене Гомес так или иначе связаны с ее новым бойфрендом The Weekend. Однако сама певица, судя по всему, все еще не может забыть своего прежнего кавалера — Джастина Бибера. Очередное «напоминание» о нем пришло из инстаграма Селены, где она выложила тизер новой композиции. Трек записан в привычном для Селены жанре поп, а видеоряд представляет собой черно-белую заставку с фотографией певицы с нарисованной на губах буквой «Икс».