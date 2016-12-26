Селена Гомес посетила детскую больницу

Рождество — время чудес и неожиданных сюрпризов, что наглядно доказала Селена Гомес, посетив детскую больницу в своем родном Техасе. 24-летняя певица на несколько часов оставила родных и близких за праздничным столом, чтобы навестить детей, проходящих курс лечения в местном медицинском центре.

Из-за серьезных заболеваний большинство пациентов были вынуждены провести Рождество в больничной палате. Своим визитом Селена хотела поднять настроение всем детям, оказавшимся в этот праздник вдали от дома. Вместе они раскрашивали рождественское печенье, вспоминали песни из любимых мультиков и делали совместные фотографии.

Напомним, что большую часть года Селена Гомес провела в рехабе из-за обострения аутоиммунного заболевания красная волчанка. Поэтому знаменитость не понаслышке знает, каково это — на протяжении долгих лет сражаться с серьезным заболеванием, а также постоянно находиться вдали от дома и близких.