Селена Гомес отметила день рождения без The Weeknd

В минувшую субботу Селена Гомес отметила свой 25-ый день рождения, но, вопреки ожиданиям поклонников, возлюбленный певицы The Weeknd не присутствовал на празднике. Как оказалось, рэпер не смог приехать на торжество из-за плотного гастрольного графика: «Абель очень переживал, что не сможет поздравить Селену лично, так как в субботу у него был запланирован концерт в Париже. Но сразу после выступления он поехал в аэропорт, чтобы уже в воскресенье быть рядом с любимой», — прокомментировал ситуацию один из близких друзей музыканта. Стоит отметить, что папарацци удалось сфотографировать звездную пару на воскресной прогулке по Лос-Анджелесу: по словам очевидцев, Гомес выглядела очень счастливой.

Что же касается самого праздника, то на следующий день после дня рождения исполнительница опубликовала фотографию в Instagram, на которой она позирует сразу с двумя праздничными тортами. «Спасибо за вашу любовь. Я безумно счастлива. Вы и представить не можете, как много для меня значите. Я вас люблю. Думаю, что 25 будут еще эпичнее», — подписала снимок Селена.

К слову, до сих пор неизвестно, какой подарок преподнес своей девушке The Weeknd. Но, по словам инсайдеров, в конце июля исполнители должны отправиться в совместный отпуск.