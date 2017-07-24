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    24 июля 2017

    Селена Гомес отметила день рождения без The Weeknd

    Музыкант не смог присутствовать на празднике из-за плотного концертного графика

    В минувшую субботу Селена Гомес отметила свой 25-ый день рождения, но, вопреки ожиданиям поклонников, возлюбленный певицы The Weeknd не присутствовал на празднике. Как оказалось, рэпер не смог приехать на торжество из-за плотного гастрольного графика: «Абель очень переживал, что не сможет поздравить Селену лично, так как в субботу у него был запланирован концерт в Париже. Но сразу после выступления он поехал в аэропорт, чтобы уже в воскресенье быть рядом с любимой», — прокомментировал ситуацию один из близких друзей музыканта. Стоит отметить, что папарацци удалось сфотографировать звездную пару на воскресной прогулке по Лос-Анджелесу: по словам очевидцев, Гомес выглядела очень счастливой.

    Селена Гомес и The WeekndФОТОGetty Images
    Селена Гомес и The Weeknd

    Что же касается самого праздника, то на следующий день после дня рождения исполнительница опубликовала фотографию в Instagram, на которой она позирует сразу с двумя праздничными тортами. «Спасибо за вашу любовь. Я безумно счастлива. Вы и представить не можете, как много для меня значите. Я вас люблю. Думаю, что 25 будут еще эпичнее», — подписала снимок Селена.

    К слову, до сих пор неизвестно, какой подарок преподнес своей девушке The Weeknd. Но, по словам инсайдеров, в конце июля исполнители должны отправиться в совместный отпуск.


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