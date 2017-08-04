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    04 августа 2017

    Селена Гомес откровенно рассказала о романе с The Weeknd

    Певица раскрыла подробности своих отношений с канадским музыкантом

    Недавно Селена Гомес и The Weeknd отметили полгода отношений. Хотя пара не скрывается от папарацци и поклонников, она крайне редко рассказывает о своих отношениях. В недавнем откровенном интервью Гомес поделилась своими чувствами к Абелю Тесфайе (настоящее имя The Weeknd).


    Селена Гомес и The Weeknd

    «Я не завишу ни от одной из областей своей жизни. Что-то одно не может сделать меня счастливой. Для меня очень важно уделять время друзьям и семье и не подвергаться влиянию бойфренда. Мне повезло, потому что он мой самый лучший друг», — призналась Селена.

    Певица, чья страница уже давно считается самой популярной в Instagram, отметила, что считает влияние соцсетей на общество негативным. «Хорошо быть на связи и понимать, что делают твои друзья. Но это также заставляет людей думать, что они должны выглядеть каким-то определенным образом. Нас, девушек, заставляют быть красивыми, сексуальными, умными. Мы должны иметь право просто быть собой. Известность в соцсетях — это очень тяжело. В прошлом году я отменила тур и взяла перерыв на целых 90 дней. И это было моим лучшим решением за всю жизнь: у меня не было телефона, ничего не было, я была в ужасе! Но это было полезно, я многому научилась».

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