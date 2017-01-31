Селена Гомес и The Weeknd продолжают путешествовать по Италии

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Новые фото из романтического отпуска звездной пары
Роман Селены Гомес и The Weeknd стремительно развивается. Сейчас влюбленные отдыхают в Италии. На днях пару видели во Флоренции, а теперь они попали в объективы папарацци в Венеции.
Отношения с Гомес The Weeknd, чье настоящее имя Абель Тесфайе, официально подтвердил именно в этой поездке: музыкант выложил в Stories в Instagram фотографию, где Селена рассматривает картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».
Об отношениях пары стало известно в начале января. За месяц до этого The Weeknd расстался с моделью Беллой Хадид. Селена Гомес ранее встречалась с немецким диджеем российского происхождения Антоном Заславским, или DJ Zedd, а до этого у нее был продолжительный роман с Джастином Бибером.
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