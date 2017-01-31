Селена Гомес и The Weeknd продолжают путешествовать по Италии

Роман Селены Гомес и The Weeknd стремительно развивается. Сейчас влюбленные отдыхают в Италии. На днях пару видели во Флоренции, а теперь они попали в объективы папарацци в Венеции.

Отношения с Гомес The Weeknd, чье настоящее имя Абель Тесфайе, официально подтвердил именно в этой поездке: музыкант выложил в Stories в Instagram фотографию, где Селена рассматривает картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».