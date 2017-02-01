Селена Гомес и The Weeknd потратили на отдых в Италии четверть миллиона

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Западные СМИ подсчитали, сколько стоило путешествие знаменитостей
В последние несколько дней в сети то и дело появляются фотографии Селены и ее возлюбленного The Weeknd из Италии. Но, несмотря на то, что знаменитости, казалось бы, посещают самые популярные достопримечательности Флоренции и Венеции, стоимость их отдыха сильно отличается от той, что обычно фигурирует в прайс-листах туристических агентств. В частности, западные СМИ решили подсчитать, сколько музыканты потратили на свой первый совместный отдых, и, как оказалось, несколько дней, проведенных в Европе, обошлись звездам в 246 000 долларов.
К слову, ночь в стандартном номере 5-звездочного отеля Belmond Villa San Michele во Флоренции стоит порядка 3-4 тысяч долларов, сьют — 7 000 долларов в сутки. Но исполнители решили арендовать частную виллу, стоимость которой составляет 10 000 долларов за ночь. Кроме того, чтобы посмотреть коллекцию произведений искусства музея Уффици, Селене и The Weeknd пришлось заплатить 239 долларов, так как для знаменитостей была организованна специальная приватная экскурсия. По городу же музыканты передвигались на арендованном лимузине стоимостью 1,5 тысячи долларов.
В Венеции The Weeknd и Гомес предпочли жить в отеле Hotel Gritti Palace стоимостью 8 842 долларов за ночь. По самому городу музыканты передвигались на водном такси, аренда которого на три дня обошлась молодым людям в 1 000 долларов. Но все же самой большой статьей расходов стал перелет из Лос-Анджелеса в Италию на частном самолете, который стоил исполнителям 205 500 долларов.
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