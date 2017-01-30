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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 января 2017

Селена Гомес и The Weeknd отдыхают в Италии

Музыканты отправились в первое совместное путешествие

Буквально две недели назад в сети появились первые совместные фотографии музыкантов, доказывающие, что их связывают не только дружеские отношения. И вот в минувшие выходные пара была замечена на романтической прогулке по Флоренции. По сообщениям очевидцев, Селена и The Weeknd не скрывали своих чувств, обнимаясь и целуясь прямо на улицах города. Эти слова подтверждаются снимками, на которых исполнительница нежно обнимает своего нового возлюбленного. К слову, знаменитости не только гуляли по одному из самых красивых городов Италии, но также посетили Галерею Академии изящных искусств, где находится оригинал статуи Давида, работы Микеланджело.

Селена Гомес и The Weeknd в Италии

Селена Гомес и The Weeknd в Италии

Селена Гомес и The Weeknd в Италии

Селена Гомес и The Weeknd в Италии

Селена Гомес и The Weeknd в Италии

Селена Гомес и The Weeknd в Италии

Напомним, что впервые о романе между певицей и рэпером заговорили несколько недель назад, после того как папарацци удалось запечатлеть молодых людей вместе возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса. На снимках Селена нежно обнимала своего нового возлюбленного.

Селена Гомес и The Weeknd

Селена Гомес и The Weeknd

К слову, Абель Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, всего несколько месяцев назад расстался с моделью Беллой Хадид, которая крайне болезненно восприняла новость о новых отношениях экс-бойфренда. Гомес, в свою очередь, в течение трех лет встречалась с Джастином Бибером. Пара распалась в 2014 году, но с этого времени в прессе то и дело появлялась информация о том, что бывшие возлюбленные снова вместе.


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