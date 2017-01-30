Селена Гомес и The Weeknd отдыхают в Италии

Буквально две недели назад в сети появились первые совместные фотографии музыкантов, доказывающие, что их связывают не только дружеские отношения. И вот в минувшие выходные пара была замечена на романтической прогулке по Флоренции. По сообщениям очевидцев, Селена и The Weeknd не скрывали своих чувств, обнимаясь и целуясь прямо на улицах города. Эти слова подтверждаются снимками, на которых исполнительница нежно обнимает своего нового возлюбленного. К слову, знаменитости не только гуляли по одному из самых красивых городов Италии, но также посетили Галерею Академии изящных искусств, где находится оригинал статуи Давида, работы Микеланджело.

Селена Гомес и The Weeknd в Италии

Селена Гомес и The Weeknd в Италии

Селена Гомес и The Weeknd в Италии

Напомним, что впервые о романе между певицей и рэпером заговорили несколько недель назад, после того как папарацци удалось запечатлеть молодых людей вместе возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса. На снимках Селена нежно обнимала своего нового возлюбленного.

Селена Гомес и The Weeknd