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    13 августа 2017

    Селена Гомес и The Weeknd на романтическом свидании

    Пара отправилась на комедийное шоу

    Несмотря на то, что на Met Gala в этом году Селена и ее возлюбленный, музыкант The Weeknd, официально объявили себя парой, они нечасто появляются вместе на публике. Чаще влюбленных можно встретить в кулуарах закрытых мероприятий, где их фотографируют исподтишка. Так, вчера пару заметили на популярном комедийном шоу Laugh Factory.

    Селена Гомес и The WeekndФОТОInstagram

    Очевидец сообщил американскому изданию E!, что пара не выпускала друг друга из объятий, целовалась и смеялась до слез, наслаждаясь компанией друг друга.

    К слову, из-за слишком трепетного отношения друг к другу, Селене и Абелю то и дело пророчат скорую свадьбу. И хотя они пока не комментируют подобные слухи, не спешат и опровергать их.

    Селена Гомес и The Weeknd

    Напомним, что до Абеля Гомес долгое время встречалась с певцом Джастином Бибером. Абель же в конце прошлого года расстался с моделью Беллой Хадид и спустя два месяца был замечен на свидании с Селеной.

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