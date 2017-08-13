Селена Гомес и The Weeknd на романтическом свидании

Несмотря на то, что на Met Gala в этом году Селена и ее возлюбленный, музыкант The Weeknd, официально объявили себя парой, они нечасто появляются вместе на публике. Чаще влюбленных можно встретить в кулуарах закрытых мероприятий, где их фотографируют исподтишка. Так, вчера пару заметили на популярном комедийном шоу Laugh Factory.

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Очевидец сообщил американскому изданию E!, что пара не выпускала друг друга из объятий, целовалась и смеялась до слез, наслаждаясь компанией друг друга. К слову, из-за слишком трепетного отношения друг к другу, Селене и Абелю то и дело пророчат скорую свадьбу. И хотя они пока не комментируют подобные слухи, не спешат и опровергать их.