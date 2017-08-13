Селена Гомес и The Weeknd на романтическом свидании

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Пара отправилась на комедийное шоу
Несмотря на то, что на Met Gala в этом году Селена и ее возлюбленный, музыкант The Weeknd, официально объявили себя парой, они нечасто появляются вместе на публике. Чаще влюбленных можно встретить в кулуарах закрытых мероприятий, где их фотографируют исподтишка. Так, вчера пару заметили на популярном комедийном шоу Laugh Factory.
Очевидец сообщил американскому изданию E!, что пара не выпускала друг друга из объятий, целовалась и смеялась до слез, наслаждаясь компанией друг друга.
К слову, из-за слишком трепетного отношения друг к другу, Селене и Абелю то и дело пророчат скорую свадьбу. И хотя они пока не комментируют подобные слухи, не спешат и опровергать их.
Напомним, что до Абеля Гомес долгое время встречалась с певцом Джастином Бибером. Абель же в конце прошлого года расстался с моделью Беллой Хадид и спустя два месяца был замечен на свидании с Селеной.