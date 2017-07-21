Секс-символы тоже стареют: пять легендарных актеров тогда и сейчас

В наше время даже мужчины не готовы стареть естественно, особенно, когда речь идет о голливудских красавцах. Впрочем, есть и те, кто избегает филлеров, пластику, пересадку волос и не боится менять амплуа на возрастное. В обзоре Elle - главные характерные актеры планеты, которые не боятся стареть.

Аль Пачино

Невысокий темноглазый брутальный сицилиец стал самым известным итальянцем мирового кино. Звезда «Крестного отца», Аль Пачино философски не вступил в борьбу со временем. Разглядывая свежие снимки 77-летнего актера, с трудом удается узнать в нем жгучего брюнета 30-летней давности. Роли гангстеров остались в прошлом, но новые амплуа актер освоил не менее успешно.

ФОТО Getty, Legion-media.ru, Rex

Ричард Гир

Ричард Гир никогда не был классическим красавцем, но при неизменно попадал в списки самых сексуальных мужчин мира. Звезда легендарной «Красотки» с возрастом даже не пытался играть героев-любовников: сегодня ему 67 лет, и фирменные седина и морщины являются приметами других - более характерных ролей.

Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро - самый активный возрастной актер. В свои 73 он стал еще более востребован в кино, чем в молодости. Картины с участием харизматичного Де Ниро выходят с завидной регулярностью, и в каждой из них актер предстает в разных амплуа. Именно поэтому в числе поклонниц Роберта не только старая гвардия, которая выросла на фильмах «Однажды в Америке» или «Сердце ангела», но и молодые зрители - фанаты фильмов «Джой», «Мой парень псих» и других.



Харрисон Форд

Обаятельный и любвеобильный авантюрист из «Индианы Джонс» с фирменной улыбкой и в потертой шляпе, также быстро понял, что блистать белозубой улыбкой после 60 ему не к лицу. В свои 75 лет ведет активный образ жизни и немного снимается - крупные планы не скрывают многочисленные морщины.