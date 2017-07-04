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    04 июля 2017Большакова Елена

    Секреты первых леди

    Что скрывают самые влиятельные женщины планеты?

    Как у любой женщины, у первых леди есть свои секреты и лайфаки, с помощью которых они справляются с неуверенностью или избегают конфликтных ситуаций с супругом. ELLE составил список самых необычных секретов жен глав государств.

    Мелания Трамп

    Западные журналисты не раз отмечали, что на всех официальных и светских мероприятиях нынешняя первая леди США редко улыбается и ведет себя крайне отстраненно даже когда этого требует протокол. Какие только предположения не делали на этот счет: проблемы в семье, несчастный брак, муж-тиран. Не так давно инсайдеры из Белого дома сообщили, что Мелании очень сложно в ситуации с неоднозначной реакцией со стороны либеральной общественности справиться с постоянным давлением. «Миссис Трамп скрывает это, но на самом деле после того, как ее супруг занял пост президента, ей пришлось начать встречаться с психотерапевтом, дабы справиться с неуверенностью и учиться реагировать на негатив», — сообщил анонимный источник.

    Мелания ТрампФОТОGETTY IMAGES, REX, EAST NEWS

    Жаклин Кеннеди

    В свою очередь, супруга 35-президента Соединенных Штатов справлялась со стрессом с помощью сигарет. Правда, Жаклин старалась скрывать от окружающих свою вредную привычку и запрещала даже персоналу Белого дома фотографировать себя с сигаретой в руке.

    Джон и Жаклин Кеннеди

    Принцесса Диана

    Опять же из-за неуверенности в себе в подростковом возрасте принцесса Диана страдала булимией. Будущая супруга принца Чальза считала себя недостаточно стройной, поэтому старалась всеми возможными способами избавиться от лишних килограммов. Как отмечают биографы Леди Ди, даже став любимицей англичан, она продолжала беспокоиться насчет своего веса.

    Принцесса Диана

    Карла Бруни

    Несмотря на то, что супруга экс-президента Франции Николя Саркози с подросткового возраста работала моделью и привыкла находиться в эпицентре внимания, став первой леди, Карла Бруни крайне болезненно относилась к критике французов в ее адрес. Поэтому Саркози пришлось попросить спецслужбы, чтобы они «зачищали» все негативные комментарии относительно возлюбленной, чтобы она не расстраивалась понапрасну.

    Карла Бруни

    Рания аль-Абдулла

    Супругу короля Иордании Абдаллы II по праву считают одной из самых стильных первых леди современности. Но, несмотря на довольно сдержанный стиль в одежде, единственная слабость Рании — это туфли, украшенные драгоценными камнями.

    Рания аль-Абдулла

    Нэнси Рейган

    Рональд Рейган считал супругу своей главной советчицей и всегда прислушивался к ее мнению. В свою очередь, Нэнси не принимала ни одного решения, не посоветовавшись с личным астрологом, и часто консультировалась с ним по сложным политическим вопросам своего мужа.

    Рональд и Нэнси Рейган

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