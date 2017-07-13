Секретные материалы: Блейк Лавли конкурирует с Джоли и Викандер?

Амбициозная блондинка решила окончательно избавиться от амплуа рафинированной школьницы-сплетницы и пойти по стопам своего супруга Райана Рейнольдса (занятого в съемках продолжения «Дэдпула») — актриса планирует примерить на себя роль серийного убийцы в триллере «The Rhythm Section», причем, на постоянной основе. По замыслу создателей шпионская история выйдет как минимум в четырех частях. Таким образом, в борьбе за звание лучшей героини франшизы Лавли составит серьезную конкуренцию Анджелине Джоли и Алисии Викандер (прототипы «многосерийной» Лары Крофт) и Галь Гадот (Вандервумен).

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В пользу успеха мероприятия говорит тот факт, что продюсерами картины выступили компании EON Productions и IM Global — мастодонты киноиндустрии, которые отвечают за восемь экранизаций знаменитой бондианы.

О сюжете: The Rhythm Section — адаптация первого романа Марка Бернелла в серии книг о похождениях Стефани Патрик. Глубокая депрессия и полное отчаяние толкают девушку самостоятельно расследовать гибель родных в авиакатастрофе. В процессе вскрываются все новые пугающие подробности трагедии, а сама Стефани превращается в киллера, мечтающего отомстить за смерть близких.

Съемки первого фильма запланированы на конец 2017 года. У режиссерского мостика встанет Рид Морано, за плечами которой работа над альбомом Бейонсе Lemonade, сериалами «Винил» и «Рассказ служанки».

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