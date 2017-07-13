Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    13 июля 2017

    Секретные материалы: Блейк Лавли конкурирует с Джоли и Викандер?

    Актриса сыграет главную героиню в триллере от создателей Джеймса Бонда

    Амбициозная блондинка решила окончательно избавиться от амплуа рафинированной школьницы-сплетницы и пойти по стопам своего супруга Райана Рейнольдса (занятого в съемках продолжения «Дэдпула») — актриса планирует примерить на себя роль серийного убийцы в триллере «The Rhythm Section», причем, на постоянной основе. По замыслу создателей шпионская история выйдет как минимум в четырех частях. Таким образом, в борьбе за звание лучшей героини франшизы Лавли составит серьезную конкуренцию Анджелине Джоли и Алисии Викандер (прототипы «многосерийной» Лары Крофт) и Галь Гадот (Вандервумен).

    Блейк ЛайвлиФОТОgetty images

    В пользу успеха мероприятия говорит тот факт, что продюсерами картины выступили компании EON Productions и IM Global — мастодонты киноиндустрии, которые отвечают за восемь экранизаций знаменитой бондианы.

    О сюжете: The Rhythm Section — адаптация первого романа Марка Бернелла в серии книг о похождениях Стефани Патрик. Глубокая депрессия и полное отчаяние толкают девушку самостоятельно расследовать гибель родных в авиакатастрофе. В процессе вскрываются все новые пугающие подробности трагедии, а сама Стефани превращается в киллера, мечтающего отомстить за смерть близких.

    The Rhythm Section, Марк Бернелл

    Съемки первого фильма запланированы на конец 2017 года. У режиссерского мостика встанет Рид Морано, за плечами которой работа над альбомом Бейонсе Lemonade, сериалами «Винил» и «Рассказ служанки».

    Рид МораноФОТОgetty images

    Напомним, что в последний раз мы наблюдали Блейк Лавли на большом экране, сражающейся с акулами в фильме «Отмель» (2016) и в «Светской жизни» Вуди Аллена (2016).

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз