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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 июня 2017

Счастливы вместе: семейные каникулы Джей Ло и Алекса Родригеса

Редкие кадры певицы, ее нового бойфренда и их детей

В последние месяцы листать Instagram Дженнифер Лопес сплошное удовольствие: фотографии со съемок и гастролей стали все чаще вытеснять снимки с детьми и новым бойфрендом Алексом Родригесом. Например, сейчас певица отдыхает в большом загородном доме, где вся семья дни напролет проводит возле бассейна.

Счастливы вместе: семейные каникулы Джей Ло и Алекса Родригеса

Судя по фотографиям, дети Джей Ло, 8-летние близнецы Эмма и Макс, души не чают в новом бойфренде своей мамы. Сам Алекс, кажется, также вполне доволен отведенной для него ролью главы большого семейства: вместе с влюбленными также проводят время две дочери спортсмена, Наташа и Элла, внешнее сходство которых с детьми Лопес просто поразительно!

Счастливы вместе: семейные каникулы Джей Ло и Алекса Родригеса

Напомним, что о романе 47-летней певицы и 41-летнего спортсмена заговорили в начале марта: тогда пару стали все чаще замечать вместе. До этого Алекс и Дженнифер были знакомы много лет: их познакомил бывший муж певицы Марк Энтони — заядлый любитель бейсбола. Долгие годы спортсмен был безответно влюблен в красавицу, которая упорно отклоняла его ухаживания во многом из-за репутации Родригеса в Голливуде: в разное время он встречался с Кэмерон Диас, Кейт Хадсон, Торри Уилсон и многими другими знаменитостями.

Счастливы вместе: семейные каникулы Джей Ло и Алекса Родригеса
Счастливы вместе: семейные каникулы Джей Ло и Алекса Родригеса
Счастливы вместе: семейные каникулы Джей Ло и Алекса Родригеса
Счастливы вместе: семейные каникулы Джей Ло и Алекса Родригеса
Счастливы вместе: семейные каникулы Джей Ло и Алекса РодригесаФОТОGetty Images

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