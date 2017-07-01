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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 июля 2017Агаева Сабина

    Самые известные высказывания принцессы Дианы

    Главные цитаты «королевы сердец»

    Принцессу Диану смело можно назвать героиней своего времени. По степени влияния Диана могла соперничать с королевой Елизаветой, которая в 1996 году выступила инициатором ее развода с принцем Чарльзом. Культ леди Ди продолжается и после ее смерти: поклонники не перестают восхвалять милосердие, обаяние, чуткость и внутреннюю силу экс-супруги наследника британской короны, сравнивая ее с матерью Терезой.

    История принцессы Дианы прервалась внезапно и трагично. Мир не знает истинных причин ее гибели и подробностей дворцовых интриг, что разрушили семейное счастье «королевы сердец», вряд ли сможет оценить все недостатки жизни под прицелом камер, но продолжает вдохновляться примером той, что вела за собой миллионы людей.

    Принцесса Диана

    В день рождения несравненной леди Ди ELLE вспоминает самые известные ее высказывания, показавшие, какой на самом деле является жизнь принцессы.

    Принцесса Диана и мать Тереза

    Принцесса Диана и мать Тереза

    «Люди привыкли думать, что мужчина — единственный способ самореализации. Но для меня работа способ получше».

    «Я бы хотела быть королевой ваших сердец, но я не представляю себя королевой этой страны».

    «Я люблю петь, но слушать, как я пою, невозможно, так же, впрочем, как и смотреть на то, как я танцую. Танцую я как слон. Поэтому никто на меня и не смотрит».

    «Люди называют меня Мэрилин Монро восьмидесятых годов и думают, что это большое счастье».

    Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой в Белом доме

    Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой в Белом доме

    «В браке нас было трое, а я не люблю толпы»
    Принцесса Диана с сыном Гарри

    Принцесса Диана с сыном Гарри

    «Если бы мужчинам приходилось рожать, ни у кого из них не было бы больше одного ребенка».

    «А я-то думала, неверные мужья задабривают жен чем-то стоящим!» (прим. – Диана узнала, что принц Чарльз приготовил ей в подарок на Рождество набор стразов)

    «Самая большая болезнь этого века – то, что люди обижаются».

    Принцесса Диана фото

    «Я хочу входить в комнату, в больничную палату для умирающих, или сидеть возле больных детей и всегда чувствовать, что я нужна. Я хочу действовать, не просто существовать».

    «Я не живу по правилам. Я руководствуюсь сердцем, не головой».

    Принцесса Диана фото 2

    «Мужчины лгут меньше, чем женщины, кроме тех случаев, когда они говорят о своих чувствах».

    «Я очень любила своего супруга, хотела все делить с ним и думала, что мы с ним — одна команда».

    Принцесса Диана и принц Чарльз

    Принцесса Диана и принц Чарльз

    «Объятия могут сделать много хорошего — особенно для детей»
    цитаты Принцессы Дианы

    «Философский склад ума — это искусство переносить несчастья других».

    «Говорят, что лучше быть бедным и счастливым, чем богатым и несчастным, ну а как насчет компромисса, умеренно богатым и просто капризным?»

    цитаты Принцессы ДианыФОТОGetty Images

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