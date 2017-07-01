Самые известные высказывания принцессы Дианы

Принцессу Диану смело можно назвать героиней своего времени. По степени влияния Диана могла соперничать с королевой Елизаветой, которая в 1996 году выступила инициатором ее развода с принцем Чарльзом. Культ леди Ди продолжается и после ее смерти: поклонники не перестают восхвалять милосердие, обаяние, чуткость и внутреннюю силу экс-супруги наследника британской короны, сравнивая ее с матерью Терезой. История принцессы Дианы прервалась внезапно и трагично. Мир не знает истинных причин ее гибели и подробностей дворцовых интриг, что разрушили семейное счастье «королевы сердец», вряд ли сможет оценить все недостатки жизни под прицелом камер, но продолжает вдохновляться примером той, что вела за собой миллионы людей.

В день рождения несравненной леди Ди ELLE вспоминает самые известные ее высказывания, показавшие, какой на самом деле является жизнь принцессы.

Принцесса Диана и мать Тереза

«Люди привыкли думать, что мужчина — единственный способ самореализации. Но для меня работа способ получше». «Я бы хотела быть королевой ваших сердец, но я не представляю себя королевой этой страны». «Я люблю петь, но слушать, как я пою, невозможно, так же, впрочем, как и смотреть на то, как я танцую. Танцую я как слон. Поэтому никто на меня и не смотрит». «Люди называют меня Мэрилин Монро восьмидесятых годов и думают, что это большое счастье».

Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой в Белом доме

«В браке нас было трое, а я не люблю толпы»

Принцесса Диана с сыном Гарри

«Если бы мужчинам приходилось рожать, ни у кого из них не было бы больше одного ребенка». «А я-то думала, неверные мужья задабривают жен чем-то стоящим!» (прим. – Диана узнала, что принц Чарльз приготовил ей в подарок на Рождество набор стразов) «Самая большая болезнь этого века – то, что люди обижаются».

«Я хочу входить в комнату, в больничную палату для умирающих, или сидеть возле больных детей и всегда чувствовать, что я нужна. Я хочу действовать, не просто существовать». «Я не живу по правилам. Я руководствуюсь сердцем, не головой».

«Мужчины лгут меньше, чем женщины, кроме тех случаев, когда они говорят о своих чувствах». «Я очень любила своего супруга, хотела все делить с ним и думала, что мы с ним — одна команда».

Принцесса Диана и принц Чарльз

«Объятия могут сделать много хорошего — особенно для детей»

«Философский склад ума — это искусство переносить несчастья других». «Говорят, что лучше быть бедным и счастливым, чем богатым и несчастным, ну а как насчет компромисса, умеренно богатым и просто капризным?»