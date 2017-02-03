Save the date: 5 фактов о Вере Брежневой

Сегодня исполняется 35 лет одной из самых успешных артисток российского и украинского шоу-бизнеса Вере Брежневой. Скромная девушка из Днепродзержинска осуществила классическую девичью мечту стать звездой и за 14 лет карьеры выросла из «светленькой из ВИА Гры» в востребованную самостоятельную исполнительницу, собирающую тысячные залы. ELLE — о сторонах жизни певицы, которые обычно остаются за кадром официальных интервью.

Счастливый случай

Историю о том, как Вере Брежневой выпал шанс переквалифицироваться из студентки института инженеров железнодорожного транспорта в участницу самой сексуальной герлзбэнд постсоветского пространства, можно печатать в сборниках сказок сразу после «Золушки». Во время гастролей группы юная Вера вызвалась в числе желающих из зала спеть с группой на сцене. Стройная красавица, сексуально танцующая под «Попытку №5», приглянулась продюсерам и уже через полгода вошла в основной состав группы. Именно трио Брежневой, Седоковой и Грановской позже назовут золотым составом «ВИА Гры».

Повезет в любви

Сейчас Брежнева находится в третьем по счету официальном браке — с продюсером и композитором Константином Меладзе. Скромная церемония бракосочетания пары состоялась в конце октября 2015 года в Форте-дей-Марми и получила огласку только благодаря исправной работе итальянских папарацци, заставших молодоженов на выходе из мэрии. Первым мужем певицы был Виталий Войченко: в браке с ним девушка родила дочь Соню, а вторым супругом исполнительницы стал бизнесмен Михаил Киперман, отец ее второй дочери Сары. Сейчас детям Веры уже 15 и 7 лет, а старшая — настоящая копия мамы в миниатюре.

Экранный режим

Амбиции певицы не ограничиваются исключительно сценой. Малый жанр видеоклипа оказался для певицы слишком тесен, и Брежнева начала карьеру в большом метре. Сейчас фильмография девушки насчитывает более 10 работ, несколько из которых (три части «Любви в большом городе», «Джунгли» и «8 лучших свиданий») стали настоящими хитами проката.

Благие намерения

Певица, актриса, телеведущая — это не полный перечень занятий Брежневой. В 2015 году Вера была назначена послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ. Благотворительная деятельность давно входит в список приоритетов девушки: в 2006 году Брежнева основала фонд помощи детским онкогематологическим отделениям «Луч Веры».

Осторожно, горячо!