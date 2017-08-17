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    17 августа 2017

    Саша Бортич набрала 20 килограммов ради новой роли

    Фото, опубликованное в Instagram актрисы, вызвало шок у поклонников

    Саша Бортич, которая сейчас снимается в фильме с выразительным названием «Я худею», доказала, что готова на все ради работы. Ее героиня Аня сильно набрала вес и в итоге была брошена парнем. Не желая впадать в отчаяние и терять бойфренда, девушка садится на диету. Сцены, в которых персонаж Бортич предстает перед зрителем, что называется, «в теле», уже отсняты, и теперь актриса решила продемонстрировать публике, на что ей пришлось пойти для достоверности. Накануне Саша опубликовала в Instagram фото, вызвавшее шок у интернет-пользователей. На снимке видны усилия, которые Бортич приложила для вживания в роль: как выяснилось, актриса набрала лишние 20 килограммов. Пост с «пухлым» фото набрал рекордное для блога Бортич число комментариев — более трехсот.

    Саша Бортич набрала 20 килограммов ради новой ролиФОТОInstagram

    «Это фотошоп», «Все равно хорошенькая», «Вот это да! Респект» — спектр реакции публики был самым разным, от удивления до восхищения.

    Сама Саша комментировать собственный снимок не стала, ограничившись тегом #яхудею. Интересно, что, если присмотреться к Instagram, по некоторым прежним постам можно заметить перемены во внешности актрисы, предпочитавшей публиковать фото на крупных планах, где не видно фигуры.

    Саша Бортич ФОТОELLE
    Саша Бортич ФОТОInstagram

    Фильм «Я худею» выйдет на экраны в следующем году. Вместе с Бортич в проекте заняты Ирина Горбачева и Сергей Шнуров.

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