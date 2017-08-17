Саша Бортич набрала 20 килограммов ради новой роли

Саша Бортич, которая сейчас снимается в фильме с выразительным названием «Я худею», доказала, что готова на все ради работы. Ее героиня Аня сильно набрала вес и в итоге была брошена парнем. Не желая впадать в отчаяние и терять бойфренда, девушка садится на диету. Сцены, в которых персонаж Бортич предстает перед зрителем, что называется, «в теле», уже отсняты, и теперь актриса решила продемонстрировать публике, на что ей пришлось пойти для достоверности. Накануне Саша опубликовала в Instagram фото, вызвавшее шок у интернет-пользователей. На снимке видны усилия, которые Бортич приложила для вживания в роль: как выяснилось, актриса набрала лишние 20 килограммов. Пост с «пухлым» фото набрал рекордное для блога Бортич число комментариев — более трехсот.