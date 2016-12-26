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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 декабря 2016Большакова Елена

Самые яркие перевоплощения звезд в кино

Сегодняшний именинник Джаред Лето и другие актеры гуру-преображений

Сегодня 45 лет исполняется одному из самых непредсказуемых и экстравагантных знаменитостей современности — Джареду Лето. Стоит ли говорить, что его страсть к перевоплощениям была оценена не только поклонниками, но и членами Американской киноакадемии, которые вручили актеру статуэтку «Оскар» за фильм «Далласский клуб покупателей», где он с легкостью вжился в роль трансвестита Рэйона. В честь дня рождения актера ELLE решил составить список звезд, которые, как и сегодняшний именинник, ради роли без труда полностью поменяли свой облик.

Джаред Лето

Джаред Лето

Ни для кого не секрет, что Джаред Лето — личность эксцентричная и любит эпатировать своих поклонников необычными образами и нарядами как на сцене, так и в реальной жизни. Но, пожалуй, апофеозом его любви к перевоплощениям стала роль трансвестита Рэйон в картине «Далласский клуб покупателей». Признание публики и критиков последовали мгновенно — Лето стал обладателем премии «Оскар» уже после первой номинации.

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон

Гримеры не раз замечали, что Тильда обладает незаурядной внешностью, которая будто бы создана для того, чтобы рисовать на ней разные лица. Вот режиссер фильма «Отеле „Гранд Будапешт“» Уэс Андерсон и решил поэкспериментировать и предложил актрисе перевоплотиться в экстравагантную старушку мадам Д., что она мастерски и исполнила.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Как известно, Шарлиз не боится ставить эксперименты над собой и своей внешностью. Вспомним хотя бы фильм «Безумный Макс: Дорога ярости», для которого актриса побрилась налысо. Но, пожалуй, самой оправданной жертвой стало изменение внешности для роли в фильме «Монстр» (напомним, за нее Терон получила статуэтку «Оскар» как лучшая актриса). Для того, чтобы как можно больше походить на своего персонажа, серийную убийцу Эйлин Уорнос, Шарлиз не только поправилась на 13 килограммов, высветлила брови, но и полностью изменила внешность.

Брэд Питт

Брэд Питт

Хотя Брэд Питт и не был удостоен премии «Оскар» за актерскую роботу, в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» супруг Анджелины Джоли продемонстрировал, с какой легкостью он умеет преображаться и играть персонажей совершенно разных возрастов.

Рэйф Файнс

Рэйф Файнс

Режиссер фильма «Гарри Поттер», по его собственным словам, вооружившись помощью гримеров, очень долго не мог решить, как сделать «человека, которого нельзя называть», по-настоящему страшным персонажем. Внезапно исполнитель роли Волан Де Морта Райф Файнс пришел на помощь и сам предложил заклеить нос. В таком амплуа даже поклонники актера не сразу признали в черном маге красавчика из ленты «Английский пациент».

Джонни Депп

Джонни Депп

Всем известно, что Джонни Деппу нравится играть реальных людей. Вспомним хотя бы фильмы «Джонни Д.» и «Кокаин». Но для того, чтобы перевоплотиться в гангстера Уайти Балджера, он не только поменял цвет глаз с карих на небесно-голубые, но и пожертвовал своими волосами.

Джон Траволта

Джон Траволта

Многие мужчины завидуют тому, как выглядит Джон Траволта в свои 62 года. Чего не скажешь о его персонаже-мамочке Эдне Тёрнблад в фильме «Лак для волос».


Стив Карелл

Стив Карелл

До того, как Стив Карелл исполнил одну из главных роле в фильме «Охотник на лис», о нем говорили исключительно как об актере комедийного жанра. Но грим помог ему не только избавиться от надоевшего амплуа комика, но и получить свою первую номинацию на премии «Оскар».

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