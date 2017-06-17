Самые сексуальные российские футболисты

Сегодня стартует восьмой по счету футбольный турнир Кубка Конфедераций, который будет проходить с 17 июня по 2 июля. К слову, в этом году на правах страны-хозяйки мероприятия наша сборная впервые заявлена в числе участников. В связи с этим ELLE решил составить список российских футболистов, которые могут побороться не только за Кубок, но и за звание самых сексуальных спортсменов состязания.

Игорь Акинфеев

Старожил национальной сборной Игорь Акинфеев может похвастаться внушительным набором спортивных наград. В их числе кубок УЕФА, бронза чемпионата Европы и девять наград «Вратарь года» имени Льва Яшина. Кроме того, голкипер российской сборной неравнодушен к творчеству группы «Руки вверх» и даже записал с ней совместную песню «Летний вечер».

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Гилерме Алвим Маринато

В отличие от остальных участников нашего списка Гилерме не родился в России, а появился на свет в солнечной Бразилии. Но ради футбола спортсмен не раздумывая покинул родину и обосновался в Москве вместе со своей семьей.

Дмитрий Тарасов

Пожалуй, один из самых известных российских футболистов, чье имя не сходит со страниц таблоидов. Виной всему — скандальный развод с телеведущей Ольгой Бузовой и любовь к жарким вечеринкам с участием друзей-музыкантов.

Игорь Смольников

За четыре года в национальной спорной Игорь забил 20 мячей, параллельно стал Чемпионом России 2014/2015, обладателем Кубка России 2015/2016 и двух Суперкубков 2015 и 2016 годов. Смольников женат и воспитывает двух сыновей.

Юрий Газинский

Полузащитник Юрий Газинский дебютировал в российской сборной меньше года назад, но это не помешало ему стать одним из самых перспективных игроков нынешнего турнира.



Дмитрий Комбаров

Дмитрий Комбаров уже три раза попадал в список лучших футболистов национального чемпионата, поэтому неудивительно, что его пригласили войти в состав российской сборной. У Дмитрия есть брат-близнец Кирилл, который также является профессиональным футболистом.



Федор Смолов